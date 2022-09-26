Росреестр расписал алгоритм действий для жителей блокированных домов и фермеров

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Управлении Росреестра по Пермскому краю состоялось тематическое оперативное совещание при руководителе Управления. В режиме видео-конференц-связи в совещании приняли участие представители администраций г. Березники и Верещагинского городского округа.Ключевые темы заседания – практика правоприменения вступивших в силу двух федеральных законов. Первый закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (от 30.12.2021 № 476-ФЗ) определил правовой статус домов блокированной застройки, а второй - «О внесении изменений в статью 77 Земельного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (от 02.07.2021 № 299-ФЗ) поможет в оформлении прав на жилые дома крестьянским фермерским хозяйствам.Проблематика, которую решают новые законы, особенно актуальна для жителей Пермского края. Поэтому для их реализации в краевом Управлении были созданы центры компетенций. Они разработали порядок их применения, разобрали «жизненные ситуации» как для органов власти, так и для потребителей – жителей блокированных домов и сельхозпроизводителей.Работу центров положительно оценили краевые эксперты. Екатерина Журавлева, заместитель начальника управления имущественных и земельных отношений администрации г. Березники, выразила благодарность сотрудникам Управления за разработанный алгоритм по оформлению прав на дома блокированной застройки и земельные участки под ними, который был успешно применен на территории бывшего Усольского района.По данным статистики, наибольшее количество домов блокированной застройки находится в Перми, Березниках, Соликамске, п. Ильинский, Пермском, Горнозаводском, Куединском и Еловском округах Пермского края.Для жителей этих территорий особо остро стояла проблема оформления в собственность недвижимости. Как уйти от общей собственности на один дом и один земельный участок и приобрести право собственности на собственной дом (блок) и на собственный земельный участок под ним? И дело здесь было не только в сложной нормативно-правовой базе, но и в получении согласия от всех соседей, потому что подготовка технического плана влекла для каждого дополнительные временные и денежные расходы.Вступившие в силу с 1 марта 2022 года поправки в Градостроительный и Жилищный кодексы значительно упрощают процедуры оформления такой недвижимости для граждан.Начальник отдела сельского хозяйства администрации Верещагинского городского округа Ксения Некрасова рассказала, что сельхозпроизводители округа поставляют свою продукцию во многие территории края. Она отметила практическую помощь специалистов Управления в решении задач, касающихся оформления недвижимого имущества сельхозпроизводителей.Социально остро звучит «фермерская» тема - возможность возведения жилых домов непосредственно на земельных участках, выделенных для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством своей деятельности. Важно, чтобы положения этого закона также правильно применялись на практике.«Оказание государственных услуг Росреестра «под ключ», - так определила вектор дальнейшей совместной работы Управления и муниципалитетов Пермского края руководитель краевого Росреестра Лариса Аржевитина. Она подчеркнула, что внедрение бесшовного механизма предоставления пермякам государственных услуг должно стать целью для всех участников процесса.