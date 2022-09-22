«Горьковка» приглашает на «Литературный диктант»
Пермский край: новости дня
29 сентября в 13:00 в Пермской краевой библиотеке им. Горького пройдет «Литературный диктант» (12+).
Принять участие в акции в поддержку книги и чтения может любой желающий вне зависимости от гражданства, возраста и образования. На всю работу отводится не более 60 минут. Все участники получат сертификаты.
Задания диктанта включают в себя 20 вопросов и делятся на две части. 18 вопросов – тестовая часть диктанта, в которой представлены задания с закрытым выбором (4 варианта ответа на вопрос, среди которых только один верный). 2 вопроса – тестовые задания открытого типа без вариантов ответа.
Акция «Литературный диктант» впервые состоялась в 2021 году. Сегодня более 200 площадок из 6 стран присоединились к ней. Организатор акции – Мурманская областная научная библиотека.
Место проведения в Перми: библиотека Горького, интерактивный зал (правое крыло, 2 этаж). Для справок: отдел литературы по искусству, 236-22-82.
Принять участие в акции в поддержку книги и чтения может любой желающий вне зависимости от гражданства, возраста и образования. На всю работу отводится не более 60 минут. Все участники получат сертификаты.
Задания диктанта включают в себя 20 вопросов и делятся на две части. 18 вопросов – тестовая часть диктанта, в которой представлены задания с закрытым выбором (4 варианта ответа на вопрос, среди которых только один верный). 2 вопроса – тестовые задания открытого типа без вариантов ответа.
Акция «Литературный диктант» впервые состоялась в 2021 году. Сегодня более 200 площадок из 6 стран присоединились к ней. Организатор акции – Мурманская областная научная библиотека.
Место проведения в Перми: библиотека Горького, интерактивный зал (правое крыло, 2 этаж). Для справок: отдел литературы по искусству, 236-22-82.
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