«Горьковка» приглашает на «Литературный диктант»

13.18 Вторник, 27 сентября 2022
Пермский край: новости дня
29 сентября в 13:00 в Пермской краевой библиотеке им. Горького пройдет «Литературный диктант» (12+).

Принять участие в акции в поддержку книги и чтения может любой желающий вне зависимости от гражданства, возраста и образования. На всю работу отводится не более 60 минут. Все участники получат сертификаты.

Задания диктанта включают в себя 20 вопросов и делятся на две части. 18 вопросов – тестовая часть диктанта, в которой представлены задания с закрытым выбором (4 варианта ответа на вопрос, среди которых только один верный). 2 вопроса – тестовые задания открытого типа без вариантов ответа.

Акция «Литературный диктант» впервые состоялась в 2021 году. Сегодня более 200 площадок из 6 стран присоединились к ней. Организатор акции – Мурманская областная научная библиотека.

Место проведения в Перми: библиотека Горького, интерактивный зал (правое крыло, 2 этаж). Для справок: отдел литературы по искусству, 236-22-82.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В Свердловской области стартовал почтово-литературный марафон «Уральская депеша»
22 сентября 2022
Женщины из краснотурьинской колонии показали связанные для детей игрушки
24 сентября 2022
В Свердловской области в «Оленьих ручьях» откроется новый туристический маршрут
22 сентября 2022
В Свердловской области ищут 83-летнего мужчину, пропавшего 26 апреля
23 сентября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
17:01 Технологию переработки древесных отходов в бумагу и картон запатентовали ученые Пермского Политеха
16:57 Росреестр расписал алгоритм действий для жителей блокированных домов и фермеров
13:18 «Горьковка» приглашает на «Литературный диктант»
11:18 Под контролем судебных приставов в Прикамье был проведен ремонт кровли многоквартирного дома
12:55 Доверенность на право заключения долгосрочного договора аренды нужно удостоверить у нотариуса
12:52 Ученые Пермского Политеха смогут экологично извлекать металл из смартфонов
12:25 В «Горьковке» пройдут Дни татарской культуры и заседание клуба по психологии
09:14 Судебные приставы добились от администрации Березовского муниципального округа решения коммунальных проблем
14:03 Росреестр Прикамья рекомендует узаконить права на недвижимость
13:34 Для обогрева тротуаров в Пермском Политехе нашли еще один источник электроэнергии
13:27 «Флаэртиана-2022» определила победителей
13:43 Разработка ученых Пермского Политеха позволит отследить разрушение важных композитных конструкций самолетов и ракет
13:32 Публичная кадастровая карта Росреестра поможет при покупке недвижимости
13:26 Уикенд в «Горьковке»: музыка, проза, поэзия
09:56 Любовь к спиртным напиткам довела прикамца до административного ареста и обязательных работ
14:51 Технология резания титана Пермского Политеха позволит избежать возгорания на производстве
14:32 Росреестр Прикамья: Идентифицировать собственника поможет СНИЛС
12:23 «Горьковка» открывает сезон клубов по интересам
10:03 Судебные приставы проконтролировали устранение неполадок на водозаборе г. Гремячинска
20:11 В Пермь прибудет ковчег с частью мощей блаженной старицы Матроны Московской
19:15 «Уралкалий» направил 8,5 млн рублей на создание инженерного класса
Все новости
17:04 ВЦИОМ: россияне считают Пушкина и Путина «символами России»
16:24 Депутат ГД: в ходе частичной мобилизации могут призвать «несколько тысяч» медработников
15:44 Осмотр детской травмы
13:57 Песков прокомментировал ситуацию с пострадавшим от действий силовиков поэтом Камардиным
13:09 Военком Магаданской области отправлен в отставку из-за ошибок при частичной мобилизации
12:07 На КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии развернут мобилизационный пункт военкомата
11:50 Токаев: Казахстан проведет переговоры с РФ по вопросу прибывающих россиян
11:17 Государственные похороны Абэ в Японии сопровождаются акциями протеста
10:49 В Новосибирске по делу о взятке задержан депутат Заксобрания, экс-сенатор Лаптев
18:22 Жители Казахстана помогают пересекающим границу россиянам с ночлегом и питанием
17:23 Губернатор Иркутской области: военком Елисеев жив, но в крайне тяжелом состоянии
17:12 Глава Бурятии: продавцам, поднявшим цены на спецодежду, придётся самим «готовиться к мобилизации»
16:36 Глава Удмуртии рассказал подробности о жестоком нападении на ижевскую школу
16:06 РБК: к погранпункту «Верхний Ларс» на границе с Грузией выдвинулся БТР
15:50 Песков: никаких решений о закрытии границ в настоящий момент нет
15:24 СК: стрельбу в Ижевске устроил выпускник школы №88 Артем Казанцев
15:13 Глава Якутии сообщил, что в регион возвращают более 120 мобилизованных
14:25 СК: число погибших в результате стрельбы в школе Ижевска выросло до 13 человек
14:14 В Удмуртии объявлен траур по погибшим в школе №88
13:50 СК: в результате стрельбы в ижевской школе погибли два охранника, два учителя и пятеро детей
13:44 Стрелок в ижевской школе был вооружён двумя переделанными травматическими пистолетами
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK