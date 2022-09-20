Под контролем судебных приставов в Прикамье был проведен ремонт кровли многоквартирного дома

11.18 Вторник, 27 сентября 2022
Пермский край: новости дня
Благодаря настойчивости и профессионализму судебного пристава из Красновишерска были решены коммунальные проблемы, долгое время не дававшие жителям дома по ул. Дзержинского, 24 наслаждаться всеми плюсами благоустроенного быта. Протечка кровли, отсутствие должного остекления коридоров и регулярной уборки в подъездах стали следствием халатного отношения к своим обязанностям ТСЖ «Дзержинского 24».

Жительница «сложного» дома решила не ждать милости от товарищества собственников жилья и отстоять право на комфортную среду в суде. Женщина потребовала у юридического лица провести текущий ремонт и озаботиться соблюдением санитарно-гигиеническим норм в местах общего пользования. Суд признал требования гражданки законными.

В отношении организации-должника в отделении судебных приставов по Красновишерскому району ГУФССП России по Пермскому краю было возбуждено исполнительное производство. Сотрудник службы лично уведомил об этом председателя ТСЖ, а также предупредил о штрафных санкциях за несвоевременное исполнение решения суда неимущественного характера. Однако уполномоченный орган к решению вопроса содержания и благоустройства дома не приступил, тогда судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тыс. рублей и предупредил руководителя товарищества об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение решения суда».

Желая избежать выплаты штрафа, доверенные лица товарищества жильцов обратились в суд с требованием отмены взыскания, но слуги Фемиды лишь снизили сумму штрафа до 12,5 тысячи рублей. Здраво оценив все негативные последствия своего бездействия, представители ТСЖ начали восстанавливать инфраструктуру в подъезде. Но для того, чтобы решить существующие проблемы раз и навсегда, обслуживающая организация попросила об отсрочке проведения ремонтных работ. Председатель юридического лица пояснил, что требуется время для заключения договора с МБУ «Красновишерская управляющая компания», которая возьмет на себя обязательства по уборке лестничных клеток и придомовой территории. Суд пошел навстречу должнику и назначил новый срок для исполнения решения суда.

Вскоре от взыскателя поступило заявление, что работы были выполнены в полном объеме и претензий к их качеству у нее нет. Кроме этого, женщина обратилась в редакцию местной газеты, чтобы на страницах печатного издания выразить благодарность судебному приставу-исполнителю Людмиле Степченко за помощь в решении многолетних коммунальных трудностей.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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