Доверенность на право заключения долгосрочного договора аренды нужно удостоверить у нотариуса

12.55 Понедельник, 26 сентября 2022
Пермский край: новости дня
В официальную группу «ВКонтакте» Управления Росреестра по Пермскому краю поступил вопрос от пермяка.

«Мне нужно арендовать в городе Перми помещение под офис на три года. Собственник этого помещения живет в другом городе. На заключение договора аренды он готов выдать доверенность сыну, который живет в Перми. Необходимо ли удостоверять у нотариуса доверенность на право заключения такого договора?»

На вопрос пермяка отвечает начальник отдела правового обеспечения Управления Марина Суворова:

- Действующим законодательством установлено, что доверенность на право заключения долгосрочных договоров аренды должна быть удостоверена нотариусом. Иначе государственная регистрация договора не будет осуществлена. Замечу, что это касается и договора уступки прав и обязанностей по договорам аренды недвижимого имущества. Доверенность на распоряжение зарегистрированными в государственных реестрах правами должна быть нотариально удостоверена (Гражданский кодекс РФ). Это доверенности, дающие полномочия представителю не только на отчуждение недвижимого имущества, права на которое зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, например, по договору купли-продажи, мены или дарения, но и на установление ограничения вещных прав, например, по договору аренды, и распоряжения иными зарегистрированными в таком реестре правами, например, правом аренды по договору уступки прав и обязанностей.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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