В «Горьковке» пройдут Дни татарской культуры и заседание клуба по психологии

12.25 Понедельник, 26 сентября 2022
Пермский край: новости дня
В начале недели пермская краевая библиотека им. Горького приглашает на выставку «Вклад татарского народа в становление и развитие Перми» и на встречу клуба «Природа женщины».

26 и 27 сентября с 12:00 до 18:00 работает книжная выставка «Вклад татарского народа в становление и развитие города Перми» (16+).

Экспозиция открыта в рамках проекта «Дни татарской науки и культуры в Перми: 300 лет вместе». Главным событием станет научно-практическая конференция «История Перми – вклад татарского народа в становление и развитие города, освоение горнорудной промышленности России и горнозаводского дела». Отдел краеведения библиотеки Горького и Татарская национально-культурная автономия Перми представят выставку изданий по истории и культуре татар. Среди них: «Татары и башкиры города Перми» Д. Закирова, стихи на татарском языке М. Габдрахманова, книги этнографов А. Черных и М. Ахметова, а также издания на татарском языке и фотоальбомы. Организаторы рассказали, что эта экспозиция - результат 20-летней краеведческой и издательской деятельности Татарской национально-культурной автономии Перми. Откроет и завершит Дни татарской культуры концертная программа с участием популярных самодеятельных исполнителей татарских песен.

Интерактивный зал (правое крыло, 2 этаж), для справок: +7 (342) 236 17 78.

27 сентября в 18:00 откроется новый клуб «Природа женщины» (16+).

Клуб будет знакомить с разными направлениями психологии, устраивать встречи с ведущими психологами Пермского края. Участникам предлагают исследование способов выстраивания коммуникаций в социуме, развития эмоционального интеллекта и многое другое, что помогает на пути развития и самопознания. На первом заседании клуба состоится знакомство с телесно-ориентированным подходом в психотерапии. Руководитель клуба - психолог и арт-терапевт Ирина Ваганова - расскажет о самых известных книгах об этом направлении психологии.

Малый зал (3 этаж, правое крыло), для справок: +7 (342) 236-21-20 (доб.117).

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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