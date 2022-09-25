Судебные приставы добились от администрации Березовского муниципального округа решения коммунальных проблем

09.14 Понедельник, 26 сентября 2022
Пермский край: новости дня
Длительное время дом № 37 по ул. Гагарина в с. Березовке Пермского края был источником опасности не только для жильцов, но и для окружающих. Объект капитального строительства не был подключен к центральной канализации и все отходы жизнедеятельности скапливались в выгребной яме. В ходе проверки было установлено, что отстойник наполнен нечистотами выше поверхности земли, а территория вокруг дома значительно загрязнена канализационными стоками.

Ситуацию усугублял и тот факт, что в 200 метрах от источника опасности находился водоем. В воде Филатовского пруда и источника рядом с ним были выявлены бактерии, которые могли стать причиной вспышки инфекций среди жителей.

С требованием ликвидировать очаг антисанитарии в суд вышел прокурор Березовского района. Действуя в интересах неопределенного круга лиц представитель надзорного органа потребовал обязать администрацию Березовского сельского поселения организовать водоотведение в многоквартирном доме в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями путем врезки в центральную канализационную сеть. Слуги Фемиды данные требования поддержали.

Решение суда поступило на исполнение в отдел судебных приставов по Кунгурскому, Кишерсткому и Березовскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Работники органов принудительного исполнения уведомили представителей организации-должника о возбуждении исполнительного производства и предупредили об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебных приставов и решения суда. Но перспектива ухудшения правового положение не стала решающим аргументом для муниципалитета, и в установленный законом срок решение суда не было исполнено. Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании с юридического лица исполнительского сбора — 50 тыс. рублей. Также в судебном порядке была установлена правопреемственность обязательств после формирования нового муниципального образования. Обеспечить доступ к качественным коммунальным услугам должна была созданная администрация Березовского муниципального района. После применения штрафной санкции ответственные лица смогли изыскать денежные средства на приведение проблемного дома в порядок. Вскоре в отдел ведомства поступила документация, согласно которой требования исполнительного документа были исполнены в полном объеме. Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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