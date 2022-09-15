Росреестр Прикамья рекомендует узаконить права на недвижимость

14.03 Пятница, 23 сентября 2022
Пермский край: новости дня
На сегодня в Пермском крае чуть более 500 тыс. объектов недвижимости, в отношении которых в Едином государственном реестре недвижимости нет информации о правах.

По словам заместителя руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Ларисы Пьянковой, наибольшее количество объектов недвижимости без прав в ЕГРН числится на территории Пермского городского округа - более 84 тысяч, что обусловлено густонаселенностью и размером агломерации.

Краевой Росреестр ведет активную работу совместно с муниципалитетами и ведомствами Прикамья по поиску и идентификации собственников, которые по незнанию или в силу иных обстоятельств своевременно не узаконили права на недвижимость.

Напомним, что наполнение государственного реестра информацией о правообладателях объектов недвижимости - одно из приоритетных направлений федерального проекта «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями», который реализуется на территории Пермского края.

Проект призван обеспечить единую открытую среду в сфере недвижимости, необходимую для развития региона и повышения его инвестиционной привлекательности, и решить задачи государственной программы «Национальная система пространственных данных» (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2021 № 2148).

До конца текущего года департаментам земельных и имущественных отношений, а также управлению жилищных отношений администрации г. Пермь предстоит проанализировать и найти правообладателей около 21 тыс. объектов недвижимости. Такие задачи были поставлены перед ведомствами на сентябрьском совещании в администрации г. Пермь.

Зарегистрированные в реестре недвижимости права собственности защищают имущество от мошеннических посягательств, дают возможность собственнику свободно распоряжаться своей недвижимостью, получить компенсацию, если дом или квартира по какой-либо причине будут утрачены.

Ольга Андрианова, и.о. заместителя главы администрации г. Перми, отмечает, что гражданину не нужно дожидаться уведомления о выявлении правообладателя объекта недвижимости. «Пермякам уже сейчас необходимо проверить имеющиеся в домашних архивах документы на недвижимость. Если они выданы ранее 31 января 1998 года, их необходимо переоформить в ЕГРН. Достаточно обратиться с паспортом и найденными документами в любой офис МФЦ. Процедура бесплатная».

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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