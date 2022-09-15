Росреестр Прикамья рекомендует узаконить права на недвижимость

Марина Осипова © Вечерние ведомости

На сегодня в Пермском крае чуть более 500 тыс. объектов недвижимости, в отношении которых в Едином государственном реестре недвижимости нет информации о правах.По словам заместителя руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Ларисы Пьянковой, наибольшее количество объектов недвижимости без прав в ЕГРН числится на территории Пермского городского округа - более 84 тысяч, что обусловлено густонаселенностью и размером агломерации.Краевой Росреестр ведет активную работу совместно с муниципалитетами и ведомствами Прикамья по поиску и идентификации собственников, которые по незнанию или в силу иных обстоятельств своевременно не узаконили права на недвижимость.Напомним, что наполнение государственного реестра информацией о правообладателях объектов недвижимости - одно из приоритетных направлений федерального проекта «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями», который реализуется на территории Пермского края.Проект призван обеспечить единую открытую среду в сфере недвижимости, необходимую для развития региона и повышения его инвестиционной привлекательности, и решить задачи государственной программы «Национальная система пространственных данных» (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2021 № 2148).До конца текущего года департаментам земельных и имущественных отношений, а также управлению жилищных отношений администрации г. Пермь предстоит проанализировать и найти правообладателей около 21 тыс. объектов недвижимости. Такие задачи были поставлены перед ведомствами на сентябрьском совещании в администрации г. Пермь.Зарегистрированные в реестре недвижимости права собственности защищают имущество от мошеннических посягательств, дают возможность собственнику свободно распоряжаться своей недвижимостью, получить компенсацию, если дом или квартира по какой-либо причине будут утрачены.Ольга Андрианова, и.о. заместителя главы администрации г. Перми, отмечает, что гражданину не нужно дожидаться уведомления о выявлении правообладателя объекта недвижимости. «Пермякам уже сейчас необходимо проверить имеющиеся в домашних архивах документы на недвижимость. Если они выданы ранее 31 января 1998 года, их необходимо переоформить в ЕГРН. Достаточно обратиться с паспортом и найденными документами в любой офис МФЦ. Процедура бесплатная».