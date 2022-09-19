«Флаэртиана-2022» определила победителей

13.27 Пятница, 23 сентября 2022
Пермский край: новости дня
Вчера, 22 сентября, в Перми завершился Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана», который проходил в городе 22-й раз. Призы вручены в трех конкурсах: международном, национальном и студенческом. Увидеть фильмы-победители еще раз можно будет в выходные в киноцентре «Премьер». Расписание появится на сайте permcinema.ru сегодня, билеты будут продаваться только в кассе киноцентра.

Главный приз – «Большой золотой Нанук» – взял фильм китайского режиссера Луи Хотхотхота. Режиссер – второй, «незаконный» ребенок в семье, что принесло для его родителей много трудностей. Картина, в которой он снимал себя и своих родственников, проводит расследование последствий китайской «политики одного ребенка» для семей – материальные и психологические.

Всего за время фестиваля зрители увидели 100 фильмов из разных стран, а также участвовали в мастер-классах и обсуждениях Flahertiana Workshop (записи доступны на YouTube и ВКонтакте), индустриальной программе LetsDOC. Кроме того, была доступна онлайн-программа фильмов-портретов трех женщин из России, Франции и Ирана. Очные показы посетили более 5 тысяч зрителей, еще около 10 тысяч присоединились онлайн при просмотре фильмов и мастер-классов.

Фестиваль «Флаэртиана» проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Пермского края. Кинолаборатория LetsDOC прошла с использованием средств гранта президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Онлайн-кинотеатр для «Флаэртианы» создан при поддержке festivalnow! – платформы, предоставляющей технические решения для онлайн-фестивалей.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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