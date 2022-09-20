Публичная кадастровая карта Росреестра поможет при покупке недвижимости

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Значительная часть сведений, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости, является общедоступными. Это позволяет получить их любому заинтересованному лицу.Один из самых простых способов - это воспользоваться справочным сервисом сайта Росреестра «Публичная кадастровая карта»: https://pkk.rosreestr.ru.Картой можно воспользоваться перед покупкой или продажей земельного участка, изучив информацию об интересующем объекте. Для работы с сервисом регистрация не требуется.Этот ресурс позволяет в режиме онлайн узнать кадастровый номер объекта недвижимости, уточненную площадь земельного участка, кадастровую стоимость, вид разрешенного использования, получить сведения о кадастровом делении территорий и другие общедоступные данные.Также на публичной кадастровой карте можно увидеть государственные границы, границы между субъектами РФ, муниципальных образований и населенных пунктов, а также границы зон с особыми условиями использования территории, территориальных и других зон, земельных участков, а также различные виды объектов недвижимости (земельные участки, здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, единые недвижимые комплексы), контуры зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства.Сведения Единого государственного реестра недвижимости, представленные на Публичной кадастровой карте, ежедневно обновляются.Широкий выбор различных инструментов, настраиваемые слои и ссылки на взаимосвязанные ресурсы позволяют в интерактивном режиме не только получать сведения об объектах из реестра недвижимости, но и работать с пространственными данными, измерять расстояния между объектами, определять координаты точки на местности.При отсутствии результатов поиска пользователь получает ссылку с предложением продолжить поиск объекта недвижимости в соответствующем кадастровом округе, кадастровом районе, кадастровом квартале.Людмила Шаврина, заместитель председателя Пермского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз садоводов России», отмечает, что публичная кадастровая карта содержит много полезной информации, ею просто и удобно пользоваться: «Можно распечатать нужный фрагмент карты с комментариями, а также поделиться, при необходимости, ссылкой на него в социальных сетях».Публичная кадастровая карта служит основой для других полезных сервисов о земле и недвижимости, например, «Земля для стройки». С помощью этого сервиса можно в онлайн-режиме выбрать свободный участок для строительства жилья. Электронным ресурсом могут воспользоваться как застройщики или инвесторы, так и граждане.Отметим, сведения публичной кадастровой карты не могут быть использованы в качестве официального документа. Они предоставляют справочную информацию.