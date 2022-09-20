Публичная кадастровая карта Росреестра поможет при покупке недвижимости
Пермский край: новости дня
Значительная часть сведений, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости, является общедоступными. Это позволяет получить их любому заинтересованному лицу.
Один из самых простых способов - это воспользоваться справочным сервисом сайта Росреестра «Публичная кадастровая карта»: https://pkk.rosreestr.ru.
Картой можно воспользоваться перед покупкой или продажей земельного участка, изучив информацию об интересующем объекте. Для работы с сервисом регистрация не требуется.
Этот ресурс позволяет в режиме онлайн узнать кадастровый номер объекта недвижимости, уточненную площадь земельного участка, кадастровую стоимость, вид разрешенного использования, получить сведения о кадастровом делении территорий и другие общедоступные данные.
Также на публичной кадастровой карте можно увидеть государственные границы, границы между субъектами РФ, муниципальных образований и населенных пунктов, а также границы зон с особыми условиями использования территории, территориальных и других зон, земельных участков, а также различные виды объектов недвижимости (земельные участки, здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, единые недвижимые комплексы), контуры зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства.
Сведения Единого государственного реестра недвижимости, представленные на Публичной кадастровой карте, ежедневно обновляются.
Широкий выбор различных инструментов, настраиваемые слои и ссылки на взаимосвязанные ресурсы позволяют в интерактивном режиме не только получать сведения об объектах из реестра недвижимости, но и работать с пространственными данными, измерять расстояния между объектами, определять координаты точки на местности.
При отсутствии результатов поиска пользователь получает ссылку с предложением продолжить поиск объекта недвижимости в соответствующем кадастровом округе, кадастровом районе, кадастровом квартале.
Людмила Шаврина, заместитель председателя Пермского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз садоводов России», отмечает, что публичная кадастровая карта содержит много полезной информации, ею просто и удобно пользоваться: «Можно распечатать нужный фрагмент карты с комментариями, а также поделиться, при необходимости, ссылкой на него в социальных сетях».
Публичная кадастровая карта служит основой для других полезных сервисов о земле и недвижимости, например, «Земля для стройки». С помощью этого сервиса можно в онлайн-режиме выбрать свободный участок для строительства жилья. Электронным ресурсом могут воспользоваться как застройщики или инвесторы, так и граждане.
Отметим, сведения публичной кадастровой карты не могут быть использованы в качестве официального документа. Они предоставляют справочную информацию.
Один из самых простых способов - это воспользоваться справочным сервисом сайта Росреестра «Публичная кадастровая карта»: https://pkk.rosreestr.ru.
Картой можно воспользоваться перед покупкой или продажей земельного участка, изучив информацию об интересующем объекте. Для работы с сервисом регистрация не требуется.
Этот ресурс позволяет в режиме онлайн узнать кадастровый номер объекта недвижимости, уточненную площадь земельного участка, кадастровую стоимость, вид разрешенного использования, получить сведения о кадастровом делении территорий и другие общедоступные данные.
Также на публичной кадастровой карте можно увидеть государственные границы, границы между субъектами РФ, муниципальных образований и населенных пунктов, а также границы зон с особыми условиями использования территории, территориальных и других зон, земельных участков, а также различные виды объектов недвижимости (земельные участки, здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, единые недвижимые комплексы), контуры зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства.
Сведения Единого государственного реестра недвижимости, представленные на Публичной кадастровой карте, ежедневно обновляются.
Широкий выбор различных инструментов, настраиваемые слои и ссылки на взаимосвязанные ресурсы позволяют в интерактивном режиме не только получать сведения об объектах из реестра недвижимости, но и работать с пространственными данными, измерять расстояния между объектами, определять координаты точки на местности.
При отсутствии результатов поиска пользователь получает ссылку с предложением продолжить поиск объекта недвижимости в соответствующем кадастровом округе, кадастровом районе, кадастровом квартале.
Людмила Шаврина, заместитель председателя Пермского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз садоводов России», отмечает, что публичная кадастровая карта содержит много полезной информации, ею просто и удобно пользоваться: «Можно распечатать нужный фрагмент карты с комментариями, а также поделиться, при необходимости, ссылкой на него в социальных сетях».
Публичная кадастровая карта служит основой для других полезных сервисов о земле и недвижимости, например, «Земля для стройки». С помощью этого сервиса можно в онлайн-режиме выбрать свободный участок для строительства жилья. Электронным ресурсом могут воспользоваться как застройщики или инвесторы, так и граждане.
Отметим, сведения публичной кадастровой карты не могут быть использованы в качестве официального документа. Они предоставляют справочную информацию.
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