Уикенд в «Горьковке»: музыка, проза, поэзия

Марина Осипова © Вечерние ведомости

24 сентября Пермская краевая библиотека Горького приглашает на презентацию книги и концерт, 25 сентября там ждут любителей стихов.24.09 в 14:00 начнется презентация романа Екатерины Нечаевой «Наташа» (16+). Книга напечатана на днях в Кунгуре. Это третий роман автора. Екатерина Нечаева - поэт и писатель, лауреат поэтических конкурсов, основатель и руководитель Центра речевой культуры «Тысяча дорог», с 2022 года член Российского союза профессиональных литераторов.Интерактивный зал (правое крыло, 2 этаж), для справок: 236-22-82.24.09 в 15:00 состоится концерт ансамбля «Kasia-Katarzyna» (г. Екатеринбург) (12+). В переводе с польского языка «Kasia-Katarzyna» значит «Катенька-Екатерина», ансамбль назван в честь Екатеринбурга. Музыкальному коллективу почти 20 лет. Все участницы коллектива закончили музыкальные школы Екатеринбурга, Карпинска, Асбеста. В программе концерта польские и русские народные и эстрадные песни. Концерт проходит в рамках мероприятий Года культурного наследия народов России при поддержке Пермской региональной общественной организации «Польский национально-культурный центр».Конференц-зал (3 этаж, левое крыло), для справок: 236-24-10.25.09 в 12:00 «Мое любимое стихотворение»: заседание клуба «Библиотерапия» (16+). Участники клуба читают стихи и обсуждают свои чувства и мысли, вызванные этой поэзией. Они уверены, что поэзия является средством самопознания и имеет терапевтический эффект. В этот раз на встрече клуба обсудят любимые стихотворения или те, после прочтения которых осталось яркое впечатление. «У каждого из нас есть те стихи, которые отразились в сердце, запомнились по тем или иным причинам. Но бывает и так, что читатель пока что так и не нашел свое любимое произведение, тогда он может поделиться любыми стихами в рамках свободной темы»,- пояснили организаторы.Отдел литературы по искусству (левое крыло, 4 этаж), для справок: 236-22-82.