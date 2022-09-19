Любовь к спиртным напиткам довела прикамца до административного ареста и обязательных работ

Марина Осипова © Вечерние ведомости

29-летний житель с. Барда Пермского края не предполагал, что желание прокатиться на автомобиле отчима обернется для него уголовной ответственностью. Желая развлечься с друзьями после значительной порции спиртного, мужчина зашел в гараж родственника, сел за руль транспортного средства и поехал в сторону городского центра. Но не смог справиться с управлением и допустил съезд в овраг, где путь ему преградило дерево.Когда лихач понял, что самостоятельно вытащить машину обратно на проезжую часть он не сможет, то просто бросил чужое имущество и отправился спать. Владелец «железного» коня обнаружил пропажу рано утром и незамедлительно поставил в известность сотрудников полиции, предполагая, что ночью стал жертвой угонщиков. Обстоятельства ночного инцидента быстро вскрылись, и виновник переполоха предстал перед судом за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Суд назначил нарушителю наказание в виде уголовного штрафа в размере 20 тыс. рублей.Но должник не стал торопиться с оплатой денежного взыскания. По месту регистрации он не проживал, на извещения судебных приставов о необходимости явиться в подразделение ведомства не реагировал. В рамках исполнительного производства сотрудниками отделения судебных приставов по Осинскому, Бардымскому и Еловскому районам ГУФССП России по Пермскому краю гражданин был объявлен в розыск.Вскоре из МО МВД «Бардымский» поступила информация, что нарушитель задержан за появление в публичном месте в состоянии алкогольного опьянения. Пока сотрудники полиции составляли в его отношении протокол об административном правонарушении, в отдел прибыл судебный пристав. Он взял объяснения у гражданина и уведомил его о том, что уголовный штраф будет заменен другим видом наказания.В тот же день мировой судья постановил, что неплательщик должен отбыть 200 часов обязательных работ. Кроме того, мужчине назначили 5 суток административного ареста за нарушение ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения».