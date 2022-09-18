Технология резания титана Пермского Политеха позволит избежать возгорания на производстве

14.51 Среда, 21 сентября 2022
Пермский край: новости дня
Несмотря на широкое использование титановых сплавов в производстве важных деталей и узлов ракетной техники, которые в рабочих условиях испытывают значительные силовые нагрузки при повышенных температурах, их механическая обработка по-прежнему остается серьезной промышленной проблемой. В настоящее время при обработке крупногабаритных деталей на предприятии используются металлорежущее оборудование, не имеющее системы охлаждения, что в некоторых случаях может быть опасным, так как образованная в процессе стружкообразования пыль может привести к интенсивному горению. Ученые Пермского Политеха с коллегами из Ижевска определили оптимальные режимы резания титана, что обеспечит качество деталей, а также позволит избежать возгораний на предприятии.

Результаты ученых опубликованы в журнале «Bulletin PNRPU. Mechanical engineering, materials science» 2022 года.

Титановые сплавы, обладая высокой удельной прочностью и коррозионной стойкостью, сочетают в себе комплекс важных свойств, выгодно отличающих их от сплавов на основе железа, никеля, алюминия и других металлов. Вследствие этого к деталям, узлам, агрегатам, изготовленным из титановых сплавов, предъявляются высокие требования. В отличие от большинства конструкционных материалов, усадка стружки у титановых сплавов может быть «отрицательной» и приводить изделие к браку. Кроме того, при производстве возникает опасность взрыва пыли с концентрацией выше 50 грамм титана на 1 кубометр воздуха. Таким образом, во избежание образования такой стружки и ее воспламенения необходимо тщательно подбирать режимы резания.

– В результате исследований установлено, что в зависимости от назначаемой скорости резания необходимо выбирать подачу режущего инструмента таким образом, чтобы толщина получаемой стружки с учетом величины усадки была бы больше 0,07 миллиметра. Для достижения требуемой величины шероховатости обрабатываемой поверхности в случае увеличения подачи режущего инструмента необходимо обоснованно выбирать величину радиуса скругления резца, – сообщил профессор кафедры инновационных технологий машиностроения, доктор технических наук Валентин Свирщев.

По словам профессора, исследования проводились при обработке титанового сплава ВТ6, поскольку именно эта марка широко используется в авиакосмической промышленности.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В Среднеуральске ищут 29-летнего мужчину, пропавшего 2 сентября
18 сентября 2022
В Артёмовском МУП выплатил зарплату работникам после вмешательства прокуратуры
16 сентября 2022
В Свердловской области ищут 38-летнего мужчину, пропавшего 25 августа
12 сентября 2022
В Свердловской области ищут 49-летнего мужчину, пропавшего 19 сентября
21 сентября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
14:51 Технология резания титана Пермского Политеха позволит избежать возгорания на производстве
14:32 Росреестр Прикамья: Идентифицировать собственника поможет СНИЛС
12:23 «Горьковка» открывает сезон клубов по интересам
10:03 Судебные приставы проконтролировали устранение неполадок на водозаборе г. Гремячинска
20:11 В Пермь прибудет ковчег с частью мощей блаженной старицы Матроны Московской
19:15 «Уралкалий» направил 8,5 млн рублей на создание инженерного класса
12:53 Прикамцы смогут получить бесплатные консультации по вопросам предоставления сведений из ЕГРН
12:44 Разработка ученых Пермского Политеха поможет обеспечить безопасность движения на загородных дорогах
12:14 Пермяков приглашают на «Расписную субботу»
10:06 Под контролем судебных приставов в Краснокамске признан аварийным многоквартирный дом
15:02 Воспитанница пермской школы дзюдо подтвердила класс на чемпионате Белоруссии
14:34 Ученые Пермского Политеха запатентовали способ сокращения потерь добычи нефти при проведении исследований
14:21 Пермская самбистка одержала победу на первенстве Европы в Сербии
14:15 Президент Владимир Путин наградил почетным званием тренера из Перми
10:26 Арест автомобиля представительского класса побудил пермяка заплатить налоги
10:16 Валерий Сухих: «Жизнь на селе может быть комфортной»
16:40 Пермские депутаты рассмотрели проекты муниципальных программ в сфере образования
15:44 Ученые Пермского Политеха нашли способ получения деталей для самолетов без дефектов
14:17 С 14 лет дети имеют право самостоятельно совершать сделки с недвижимостью
12:13 В этом сезоне пермяки стали чаще ездить в Москву, Казань и на Дальний Восток
10:12 В Пермском крае организация наказана за нарушение миграционного законодательства
Все новости
11:45 Путин объявил частичную мобилизацию в России
16:37 Госдума приняла законопроект, вводящий в УК понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время»
13:30 В годовщину двух крупных землетрясений в Мексике произошло ещё одно землетрясение
17:11 Мундепу Алексею Горинову вместо семи лет лишения свободы дали 6 лет и 11 месяцев
14:54 Пилот Boeing умер на борту самолета в аэропорту Омска
14:12 Пост Пугачевой с просьбой признать ее «иноагентом» собрал 632 тысячи лайков менее чем за сутки
13:20 Космонавт-рекордсмен Валерий Поляков скончался в возрасте 80 лет
12:52 СМИ: заседание по апелляции депутата Горинова пройдет в закрытом режиме
12:11 В Иране после смерти девушки, задержанной из-за хиджаба, прошли массовые протесты
11:21 В Курске из-за урагана погибли два человека, без электричества остались пять районов
11:03 В Новосибирске произошла утечка аммиака на хладокомбинате, эвакуированы 300 человек
18:27 Жительница Уфы пожаловалась на протекающую крышу и высыпала куски штукатурки перед чиновниками
16:54 Жители Волгограда выступили против передачи троллейбусов и трамваев в концессию
15:35 Банк России снизил ключевую ставку до 7,5% годовых
15:12 Познер опроверг сообщения о своей экстренной госпитализации из-за ковида
14:28 На границе Киргизии и Таджикистана продолжается вооруженный конфликт, жителей эвакуируют
13:33 Глава Белгородской области Гладков уехал из региона в связи со смертью матери
12:34 Пашинян: из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном погибли 135 человек с армянской стороны
11:22 Парламент Казахстана проголосовал за переименование столицы в Астану
10:43 Губернатор Гладков: при обстреле в Белгородской области погиб мирный житель
16:53 Власти Воронежской области назвали сообщения о диверсантах в регионе «фейковым вбросом»
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK