Росреестр Прикамья: Идентифицировать собственника поможет СНИЛС

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Управление Росреестра по Пермскому краю поступил телефонный звонок от жительницы г. Иркутска. Она решила продать свою квартиру и заказала выписку из Единого государственного реестра недвижимости.В выписке собственницу ждал сюрприз. В ней были указаны объекты, находящиеся в Пермском крае и не принадлежащие иркутянке.Почему такое могло произойти и что делать в этом случае собственнице?Информация в выписке отобразилась некорректно, потому что фамилия, имя, отчество и дата рождения правообладателя объектов, расположенных в Пермском крае, совпали с данными жительницы другого региона. Такое может произойти в любом субъекте РФ с кем угодно.Чтобы исключить путаницу в сведениях о правообладателях, нужно внести в Единый государственный реестр недвижимости информацию о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Он уникален, поэтому является основным критерием для идентификации человека.Заявление о внесении информации о СНИЛС в отношении принадлежащих объектов недвижимости нужно представить в Росреестр, обратившись в любое отделение многофункционального центра предоставления государственных услуг «Мои документы» или через официальный сайт Росреестра: https://rosreestr.gov.ru. Для электронной подачи заявления нужна усиленная электронно-цифровая подпись.После внесения данных о СНИЛС в ЕГРН в дальнейшем при запросе сведений, содержащихся в реестре недвижимости, информация о не принадлежащих гражданину объектах недвижимости в выписках отображаться не будет.Если возник вопрос о недвижимой собственности, задать его можно на странице официальной группы Управления Росреестра по Пермскому краю во «ВКонтакте» https://vk.com/public49884202.