«Горьковка» открывает сезон клубов по интересам

Марина Осипова © Вечерние ведомости

22 сентября в Пермской краевой библиотеке им. Горького состоятся встречи клубов самодеятельных авторов и любителей истории архитектуры.В 18:00 соберется клуб «Человек и мир» (16+). Тут собираются самодеятельные авторы: прозаики, поэты, барды. Они исполняют и обсуждают свои произведения, участвуют в литературных конкурсах, издают альманах «Человек и мир». Тема первой встречи сезона «Осенние мотивы». «Для каждого из нас осень приносит что-то свое, для одного это - разноцветная листва деревьев, шуршащая под ногами, сбор урожая, теплые свитера и чашка согревающего чая, а для другого осень – шум дождя за окном, высокое стальное небо, птицы, улетающие на юг. Это время года пробуждает огромный диапазон чувств: от самых ярких и теплых до серых и тоскливых. Именно поэтому осень самое поэтичное время. Клуб «Человек и мир» приглашает стихоплетов и стихолюбов поделиться своим видением этих волшебных и удивительных мгновений, прочесть свои произведения и провести время в приятной компании», - рассказали организаторы. На встречу приглашают всех желающих.Малый зал (правое крыло, 3 этаж); для справок 236-22-82.В 18:30 начнет встречу «Клуб любителей истории архитектуры» (12+). Это новый клуб «Горьковки». Руководитель - известный в городе архитектор-реставратор Геннадий Воженников. Тема первого заседания: «Почему Перми 300 лет: версии специалиста». Через историю появления Егошихинского медеплавильного завода и поселка при нем Геннадий Викторович расскажет, как рабочий поселок постепенно превращался в город, почему дата образования Перми - 1723 год считается наиболее правдивой. Слушатели узнают, как эволюционировал быт пермяков на протяжении нескольких веков, и что сохранилось в современном городе XXI века от Егошихинского поселка. Вход свободный.Зал совещаний (2 этаж, левое крыло); для справок 238-35-29.