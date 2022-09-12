В Пермь прибудет ковчег с частью мощей блаженной старицы Матроны Московской

Марина Осипова © Вечерние ведомости

С 21 по 28 сентября в Свято-Троицком кафедральном соборе Перми по благословению главы Пермской митрополии Высокопреосвященнейшего Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского, будет находиться ковчег с частью мощей блаженной старицы Матроны Московской.Он прибудет в Пермскую епархию с родины святой Матроны – из Тульской епархии. Встреча ковчега с частью мощей блаженной старицы Матроны Московской пройдет 21 сентября в Свято-Троицком кафедральном соборе в 8.30.