«Уралкалий» направил 8,5 млн рублей на создание инженерного класса
Пермский край: новости дня
Сегодня в средней школе №1 Соликамска состоялось открытие инженерного класса, на создание которого «Уралкалий» направил 8,5 млн рублей. Средства были выделены на приобретение цифровой лаборатории по математике, а также современных учебных комплексов по химии и физике. В перспективе планируется приобретение интерактивного оборудования и мебели.
В рамках проекта учащиеся инженерного класса смогут углубленно изучать физику, математику, химию и информатику для развития инженерных компетенций, а также навыков исследовательской и изобретательской деятельности.
Создание инженерного класса позволит «Уралкалию» совместно с Пермским национальным исследовательским политехническим университетом участвовать в организации углубленной довузовской подготовки учащихся, проводить профориентационные мероприятия, в том числе с посещением промышленных объектов компании.
Ирина Константинова, директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий», отметила:
- «Уралкалий» - один из крупнейших работодателей Соликамска и Березников. Компания активно развивается, поэтому мы заинтересованы в привлечении квалифицированных кадров, в первую очередь инженерных специальностей. Открытие специализированного инженерного класса в Соликамске - важное условие для формирования будущих профессиональных компетенций школьников.
В рамках проекта учащиеся инженерного класса смогут углубленно изучать физику, математику, химию и информатику для развития инженерных компетенций, а также навыков исследовательской и изобретательской деятельности.
Создание инженерного класса позволит «Уралкалию» совместно с Пермским национальным исследовательским политехническим университетом участвовать в организации углубленной довузовской подготовки учащихся, проводить профориентационные мероприятия, в том числе с посещением промышленных объектов компании.
Ирина Константинова, директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий», отметила:
- «Уралкалий» - один из крупнейших работодателей Соликамска и Березников. Компания активно развивается, поэтому мы заинтересованы в привлечении квалифицированных кадров, в первую очередь инженерных специальностей. Открытие специализированного инженерного класса в Соликамске - важное условие для формирования будущих профессиональных компетенций школьников.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге отремонтировали Детскую художественную школу №3
12 сентября 2022
12 сентября 2022
В Нижнем Тагиле благоустроили Парк культуры и отдыха металлургов
12 сентября 2022
12 сентября 2022