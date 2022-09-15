«Уралкалий» направил 8,5 млн рублей на создание инженерного класса

19.15 Вторник, 20 сентября 2022
Пермский край: новости дня
Сегодня в средней школе №1 Соликамска состоялось открытие инженерного класса, на создание которого «Уралкалий» направил 8,5 млн рублей. Средства были выделены на приобретение цифровой лаборатории по математике, а также современных учебных комплексов по химии и физике. В перспективе планируется приобретение интерактивного оборудования и мебели.

В рамках проекта учащиеся инженерного класса смогут углубленно изучать физику, математику, химию и информатику для развития инженерных компетенций, а также навыков исследовательской и изобретательской деятельности.

Создание инженерного класса позволит «Уралкалию» совместно с Пермским национальным исследовательским политехническим университетом участвовать в организации углубленной довузовской подготовки учащихся, проводить профориентационные мероприятия, в том числе с посещением промышленных объектов компании.

Ирина Константинова, директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий», отметила:
- «Уралкалий» - один из крупнейших работодателей Соликамска и Березников. Компания активно развивается, поэтому мы заинтересованы в привлечении квалифицированных кадров, в первую очередь инженерных специальностей. Открытие специализированного инженерного класса в Соликамске - важное условие для формирования будущих профессиональных компетенций школьников.

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Марина Тушина © Вечерние ведомости
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