Прикамцы смогут получить бесплатные консультации по вопросам предоставления сведений из ЕГРН

12.53 Вторник, 20 сентября 2022
Пермский край: новости дня
22 сентября Кадастровая палата по Пермскому краю проведет Горячую телефонную линию по вопросам предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Специалисты отдела подготовки сведений ответят на вопросы жителей Прикамья с 10.00 до 12.00 по телефону: 8 (342) 201-71-14 (после включения автоответчика необходимо набрать внутренний номер 2166 и дождаться ответа оператора).

«ЕГРН содержит много полезной информации о недвижимости, которая может пригодиться при проведении сделок. В выписках содержится актуальная информация о собственниках жилья, различных обременениях, зарегистрированных договорах ипотеки или аренды, площади, кадастровой стоимости, а также планы помещений (при наличии таких сведений), координаты границ земельных участков и много другой важной информации. Помимо выписок правообладатели недвижимости могут заказать копии документов, на основании которых в ЕГРН были внесены сведения об объекте недвижимости, и другие документы. Поэтому при запросе сведений из реестра недвижимости важно понимать, в какой ситуации будет полезна та или иная информация, и в каком виде её можно получить», – отметила Елена Тимшина и.о. директора Кадастровой палаты по Пермскому краю.

В ходе проведения горячей телефонной линии жители Прикамья смогут получить ответы на такие вопросы, как:
Какие бывают виды выписок из реестра недвижимости и какую информацию они содержат?
Какие документы могут быть предоставлены из реестра недвижимости помимо выписок?
Каковы сроки предоставления сведений из реестра недвижимости?
Какова стоимость получения тех или иных сведений из государственного реестра недвижимости?

На поступающие вопросы в ходе горячей телефонной линии помогут ответить специалисты отдела подготовки сведений Кадастровой палаты по Пермскому краю.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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