Под контролем судебных приставов в Краснокамске признан аварийным многоквартирный дом
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Жители дома по адресу г. Красновишерск, ул. Дзержинского, 26 остались недовольны решением межведомственной комиссии Красновишерского районного округа, которая отказала в рассмотрении вопроса о признании жилого помещения аварийным. С помощью районной прокуратуры жильцы оспорили данное решение муниципалитета.
Суд признал ранее вынесенное решение незаконным и обязал местную администрацию организовать обследование многоквартирного дома силами специализированной организацией.
Решение суда поступило на исполнение в отделение судебных приставов по Красновишерскому району ГУФССП России Пермскому краю. Сотрудники ведомства уведомили должностных лиц об административной и уголовной ответственности за неисполнение судебного решения. Но чиновники не торопились с проведением необходимого осмотра, ссылаясь на то, что администрацией заключен муниципальный контракт на проведение технического обследования по вышеуказанному адресу. Для того, чтобы ускорить выполнение требуемых работ, судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительного сбора в размере 50 тыс. рублей. Также организации-должнику был установлен новый срок исполнения решения суда.
Вскоре судебные приставы получили заявление от Администрации Красновишерского городского округа заявление об окончании исполнительного производства, а также документы, подтверждающие, что обследование жилого дома было произведено. Постановлением органа местного самоуправления спорный дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.
Суд признал ранее вынесенное решение незаконным и обязал местную администрацию организовать обследование многоквартирного дома силами специализированной организацией.
Решение суда поступило на исполнение в отделение судебных приставов по Красновишерскому району ГУФССП России Пермскому краю. Сотрудники ведомства уведомили должностных лиц об административной и уголовной ответственности за неисполнение судебного решения. Но чиновники не торопились с проведением необходимого осмотра, ссылаясь на то, что администрацией заключен муниципальный контракт на проведение технического обследования по вышеуказанному адресу. Для того, чтобы ускорить выполнение требуемых работ, судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительного сбора в размере 50 тыс. рублей. Также организации-должнику был установлен новый срок исполнения решения суда.
Вскоре судебные приставы получили заявление от Администрации Красновишерского городского округа заявление об окончании исполнительного производства, а также документы, подтверждающие, что обследование жилого дома было произведено. Постановлением органа местного самоуправления спорный дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.
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