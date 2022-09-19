Воспитанница пермской школы дзюдо подтвердила класс на чемпионате Белоруссии

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Республике Беларусь завершился открытый чемпионат страны по дзюдо среди мужчин и женщин. Сборная России уступила хозяевам турнира и заняла второе место.В составе сборной серебряным призером стала представительница Прикамья Фируза Азамова (тренеры В. Низамова, А. Грачев и Р. Закиров). Спортсменке недавно исполнилось 18 лет, и она только начинает выступать в соревнованиях среди взрослых спортсменов.- Я, видимо, была самой младшей из участников, но поняла, что не уступаю им ни по «физике», ни в технике, - рассказывает спортсменка. - По регламенту каждый спортсмен должен был провести по три схватки, но у меня получилось только две. В финале я на татами не выходила: отставание нашей сборной от белорусской команды было большое, и ничего уже нельзя было изменить. Конечно, медалью довольна, но… Мы могли бы быть и первыми!Результаты турнира прокомментировал президент федерации дзюдо Пермского края Яков Гусейнов:- Успехи нашей молодежи очень радуют. Поздравляем нашу спортсменку с заслуженным «серебром». Благодарю тренеров за прекрасную работу!