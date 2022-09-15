Марина Осипова © Вечерние ведомости

Исследование нефтяных скважин с помощью гидродинамического метода, который включает в себя мероприятия, направленные на измерение давления, уровня жидкости, является наиболее информативным способом получения данных о состоянии нефтедобывающей системы. Однако проведение таких исследований зачастую бывает затруднительным и приводит к продолжительным простоям скважин и финансовым потерям. Ученые Пермского Политеха запатентовали способ сокращения потерь добычи нефти при проведении исследований низкопродуктивных коллекторов. Метод не нанесет ущерб точности получаемых результатов.Ученые уже запатентовали технологию. Исследования проводились на добывающих скважинах нефтяных месторождений Пермского края.По словам специалистов, уникальность изобретения заключается в определении минимально необходимого времени остановки скважины на исследование. Оптимальная продолжительность приостановления работы коллектора определялась исходя из более 1000 высокоинформативных гидродинамических исследований. Обработка данных материалов с помощью статического анализа позволит ученым еще на стадии планирования исследований определять продолжительность минимально необходимого периода восстановления давления.— Апробация метода прошла на нефтяных скважинах Озерного месторождения. Результаты показали, что сокращение продолжительности периода простоя скважины позволило снизить потери в добыче нефти на 4 641 тонн, — поделилась профессор кафедры нефтегазовых технологий Инна Пономарева.Так, с использованием нового метода скважина исследуется, например, вместо 100 часов - 70, но в результате обработки данных получается та же достоверная информация, как если бы скважина стояла 100 часов. За счет разницы 30 часов простой скважины сокращается и снижаются потери в добыче нефти.— Оптимизация продолжительности периода остановки скважин на исследовании позволит сократить время простоя фонда без существенного ущерба точности получаемых результатов, а также снизить потери в добыче нефти, — сообщил кандидат технических наук, доцент кафедры нефтегазовых технологий Дмитрий Мартюшев.