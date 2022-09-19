Пермская самбистка одержала победу на чемпионате Европы в Сербии
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В Сербии завершилось первенство Европы по самбо среди юношей и девушек. Престижный турнир принес успех пермской спортсменке Диане Гамидовой.
Диана завоевала «золото» в весовой категории до 72 кг. В финале она не дала ни единого шанса своей сопернице - представительнице Израиля.
- Эта победа очень важна для спортивного сообщества Прикамья, для представителей всех видов единоборств, - говорит президент федерации дзюдо Пермского края Яков Гусейнов. - И она будет иметь огромное значение для будущего самой спортсменки. Конечно, наши ребята показывают достойные результаты и на российском, и на международном уровне. Но «золото» есть «золото»!
Диана Гамидова учится на втором курсе Колледжа олимпийского резерва Пермского края, тренируется у Венеры Низамовой, Александра Грачева и Рафиса Закирова.
Диана завоевала «золото» в весовой категории до 72 кг. В финале она не дала ни единого шанса своей сопернице - представительнице Израиля.
- Эта победа очень важна для спортивного сообщества Прикамья, для представителей всех видов единоборств, - говорит президент федерации дзюдо Пермского края Яков Гусейнов. - И она будет иметь огромное значение для будущего самой спортсменки. Конечно, наши ребята показывают достойные результаты и на российском, и на международном уровне. Но «золото» есть «золото»!
Диана Гамидова учится на втором курсе Колледжа олимпийского резерва Пермского края, тренируется у Венеры Низамовой, Александра Грачева и Рафиса Закирова.
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