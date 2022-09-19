Пермская самбистка одержала победу на чемпионате Европы в Сербии

Марина Тушина © Вечерние ведомости

В Сербии завершилось первенство Европы по самбо среди юношей и девушек. Престижный турнир принес успех пермской спортсменке Диане Гамидовой.Диана завоевала «золото» в весовой категории до 72 кг. В финале она не дала ни единого шанса своей сопернице - представительнице Израиля.- Эта победа очень важна для спортивного сообщества Прикамья, для представителей всех видов единоборств, - говорит президент федерации дзюдо Пермского края Яков Гусейнов. - И она будет иметь огромное значение для будущего самой спортсменки. Конечно, наши ребята показывают достойные результаты и на российском, и на международном уровне. Но «золото» есть «золото»!Диана Гамидова учится на втором курсе Колледжа олимпийского резерва Пермского края, тренируется у Венеры Низамовой, Александра Грачева и Рафиса Закирова.