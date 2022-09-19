Президент Владимир Путин наградил почетным званием тренера из Перми

Марина Осипова © Вечерние ведомости

На официальном портале правовой информации опубликован Указ президента РФ Владимира Путина о присвоении почетного звания «Заслуженный работник физической культуры РФ» Закирову Рафису Мирзазяновичу - тренеру МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по самбо и дзюдо «Витязь» имени И.П. Понамарева» города Перми.Рафис Закиров – тренер по дзюдо, мастер спорта СССР, судья международной категории экстра-класса по самбо, заслуженный тренер России. В спорте он более 36 лет. По его инициативе в Кировском районе Перми открыто два детских спортивных клуба дзюдо. В числе его воспитанников - победители российских и международных соревнований.- Считаю, высокая оценка заслуг нашего прекрасного тренера полностью заслужена, - отмечает президент федерации дзюдо Пермского края Яков Гусейнов. - Рафис Мирзазянович действительно очень многое сделал для развития спорта в Перми и Пермском крае, в целом для развития единоборств в России. Его воспитанники завоевывают медали не только в копилку Прикамья, но и для всей страны. Поздравляем и желаем дальнейших успехов!