Президент Владимир Путин наградил почетным званием тренера из Перми
Пермский край: новости дня
На официальном портале правовой информации опубликован Указ президента РФ Владимира Путина о присвоении почетного звания «Заслуженный работник физической культуры РФ» Закирову Рафису Мирзазяновичу - тренеру МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по самбо и дзюдо «Витязь» имени И.П. Понамарева» города Перми.
Рафис Закиров – тренер по дзюдо, мастер спорта СССР, судья международной категории экстра-класса по самбо, заслуженный тренер России. В спорте он более 36 лет. По его инициативе в Кировском районе Перми открыто два детских спортивных клуба дзюдо. В числе его воспитанников - победители российских и международных соревнований.
- Считаю, высокая оценка заслуг нашего прекрасного тренера полностью заслужена, - отмечает президент федерации дзюдо Пермского края Яков Гусейнов. - Рафис Мирзазянович действительно очень многое сделал для развития спорта в Перми и Пермском крае, в целом для развития единоборств в России. Его воспитанники завоевывают медали не только в копилку Прикамья, но и для всей страны. Поздравляем и желаем дальнейших успехов!
Рафис Закиров – тренер по дзюдо, мастер спорта СССР, судья международной категории экстра-класса по самбо, заслуженный тренер России. В спорте он более 36 лет. По его инициативе в Кировском районе Перми открыто два детских спортивных клуба дзюдо. В числе его воспитанников - победители российских и международных соревнований.
- Считаю, высокая оценка заслуг нашего прекрасного тренера полностью заслужена, - отмечает президент федерации дзюдо Пермского края Яков Гусейнов. - Рафис Мирзазянович действительно очень многое сделал для развития спорта в Перми и Пермском крае, в целом для развития единоборств в России. Его воспитанники завоевывают медали не только в копилку Прикамья, но и для всей страны. Поздравляем и желаем дальнейших успехов!
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