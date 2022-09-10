Арест автомобиля представительского класса побудил пермяка заплатить налоги

10.26 Понедельник, 19 сентября 2022
Пермский край: новости дня
Арест транспортных средств - одной из действенных мер в работе судебных приставов Пермского края. Как только должники понимают, что из-за неоплаченных финансовых обязательств они могут пополнить ряды пешеходов, то незамедлительно изыскивают денежные средства, чтобы уберечь своих «железных» коней от ареста и последующей реализации.

Житель краевой столицы должен был государству порядка 150 тыс рублей. Исполнительное производство по взыскания налоговой задолженности находилось на исполнении в отделе судебных приставов по Мотовилихинскому району г. Перми ГУФССП России по Пермскому краю. Проверка имущественного положения должника установила, что последний является собственником автомобиля немецкого производства. Прибыв на место фактического проживания неплательщика, рядом с домом было обнаружено транспортное средство «Mersedes-Benz». В присутствии представителя взыскателя и двух понятых сотрудник ведомства составил акт описи и ареста транспортного средства.

Боясь потерять средство передвижения, должник внес на депозитный счет отдела судебных приставов всю необходимую сумму, после чего смог вновь сесть за руль своего автомобиля. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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