Валерий Сухих: «Жизнь на селе может быть комфортной»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Председатель краевого парламента и депутат от избирательного округа №23 Валерий Сухих с рабочим визитом посетил Бардымский округ. Спикер оценил социальные объекты в местных селах, а также дал старт строительству нового газопровода.На прошлой неделе Валерий Сухих вместе с депутатом Государственной Думы Игорем Шубиным, главой округа ХалилемАлапановым и представителями правительства дали старт строительству газопровода в селе Краснояр 2. Работы планируют завершить в следующем году, протяженность газопровода составит более 10 км. Мощность объекта обеспечит возможность поставлять природное топливо в домовладения, в которых проживает порядка 800 человек.Работы выполняются в рамках федеральной программы по комплексному развитию сельских территорий. Стоимость проекта составляет 107,7 млн руб., в том числе 83 млн руб. привлечено из бюджета РФ, порядка 4 млн руб. направлено из регионального, 8,8 млн руб. – из муниципального.По словам администрации Бардымского округа Халиля Алапанова, строительство газопровода – очень долгожданное событие. «Строительство газопровода, начатое сегодня, планируется завершить в 2023 году. Жизнь в селеКраснояр 2 станет более удобной и комфортной для людей», – говорит глава округа.Также спикер Валерий Сухих лично оценил объекты социальной инфраструктуры в Бардымских селах. Напомним, партия «Единая Россия» продолжает вести мониторинг строительства и ремонта объектов, которые вошли в Народную программу партии. Для этого на социально значимые объекты выезжает «Партийный десант» – депутаты от партии разных уровней, активисты партпроектов, общественники. Они проверяют качество работ, соблюдение сроков строительства и ремонта, получают обратную связь от жителей.Так, по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий» проведён ремонт территориального отдела с почтовым отделением в Краснояре-I. Местный детский сад был отремонтирован по программе инициативного бюджетирования, также делегация оценила спортивную площадку для учеников начальной школы.«Жизнь на селе может быть комфортной. И опыт Бардымского округа это успешно подтверждает. Мы были в школе и детском саду, проехали по новой дороге. Лично убедились в эффективности федеральных и региональных программ, в которых активно участвуют местные власти. Привлечение инвестиций в территорию – результат слаженной работы на региональном и местном уровне. Большую роль в этом сыграли и сами жители, которые заинтересованы в процветании своей малой родины и всего региона», – отметил Валерий Сухих по итогам поездки.По информации регионального министерства ЖКХ, по программе развития газоснабжения и газификации регионов России ПАО «Газпром» на 2021-2025 гг. планируется построить межпоселковый газопровод высокого давления протяженностью 29 км д. Березники – д. Ишимово – д. Чувашево – д. Конюково – д. Усть-Тунтор – д. Искирь с отводом на д. Нижняя Чермода и д. Верхняя Чермода. Возможность подключить свои домохозяйства к природному топливу получат еще более 1,4 тыс. человек.