Пермские депутаты рассмотрели проекты муниципальных программ в сфере образования

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Продолжается подготовка проекта бюджета Перми на будущий год и плановый период. В рамках круглого стола депутатам Пермской городской Думы представили проекты муниципальных программ «Доступное и качественное образование», «Развитие сети образовательных организаций» и «Развитие физической культуры и спорта».Программа «Доступное и качественное образование» включает семь подпрограмм. Она нацелена на формирование современной образовательной среды, создание условий для развития способностей и талантов детей, развитие системы поддержки и профессионального роста педагогических кадров. В этом году доля пермяков, удовлетворенных качеством образования, составляет 79%. Приоритетная задача – увеличение охвата дополнительным образованием детей 5-18 лет, в том числе детей с ОВЗ. В рамках нацпроекта «Образование» продолжается реализация федерального проекта «Цифровая образовательная среда». К 2024 году предполагается обновить материально-техническую базу школ, подключить 40% педагогов к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды.Депутат Владимир Молоковских спросил, что именно не устраивает пермяков в сфере образования. И.о. начальника департамента образования администрации Перми Ольга Ершова пояснила, что, по данным мониторинга, главной причиной неудовлетворенности стал переход на дистанционный режим из-за пандемии коронавируса.Депутат Эдуард Мирзамухаметов подчеркнул, что нужно повысить доступность дошкольных образовательных учреждений в отдаленных районах.В рамках программы «Развитие сети образовательных организаций» планируется строительство и выкуп дошкольных и общеобразовательных учреждений, возведение спортплощадок и межшкольных стадионов. К 2026 году запланировано ввести в эксплуатацию новый корпус детского сада «Легополис» на 350 мест и создать 6625 мест в школах. По нацпроекту «Образование» привлечено финансирование на строительство новых корпусов школы дизайна «Точка» и гимназии № 33. Из средств городского бюджета планируется строительство школы №9 на 500 мест, в микрорайонах ДКЖ и «Вышка-2» - на 1050 мест в каждом. Кроме того, в 2023 году предполагается ввести в эксплуатацию здание по ул. Целинной, 15 на 700 мест, в 2025 году - общежитие по ул. Уральской, 110 на 400 мест. Также в рамках концессионного соглашения на 2021-2023 годы предусмотрено строительство новых корпусов школ № 82 и «Техно-школы» - на 1050 мест каждый.Депутат Илья Власов предложил включить в муниципальную программу средства на ремонт школы № 118.Программа «Развитие физической культуры и спорта» нацелена на создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физкультурой и спортом. В 2022-2026 годах продолжится работа по устройству плоскостных спортивных сооружений. Запланировано строительство плавательного бассейна на ул. Гайвинской, 50 и Центра для сложнокоординационных видов спорта по ул. Нефтяников, 5. В следующем году должен быть введен в эксплуатацию легкоатлетический манеж «Спартак» на ул. Рабочей, 9. Также в планах - капремонт здания школы «Олимп» в Мотовилихинском районе.Владимир Молоковских поинтересовался стоимостью реконструкции ФОК по ул. Рабочей, 9. Председатель комитета по физической культуре и спорту Сергей Сапегин пояснил, что стоимость этого инвестиционного проекта – около 700 млн рублей.Илья Власов предложил провести ежегодный турнир по единоборствам.Депутат Алексей Овчинников высказал мнение, что при постройке объектов необходимо обратить внимание на новые тренды, ориентироваться на мнение и восприятие молодежи.Депутат Екатерина Лялина сообщила, что в микрорайоне «Заозерье» отсутствуют спортивные объекты, и предложила решить этот вопрос в рамках муниципальной программы.Спикер гордумы Дмитрий Малютин резюмировал, что у депутатского корпуса в целом много вопросов по различным муниципальным программам: «Нужно внимательно отнестись к вопросам и предложениям депутатов и до начала ноября перед вторым чтением бюджета отработать все проблемы и замечания».