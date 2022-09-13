С 14 лет дети имеют право самостоятельно совершать сделки с недвижимостью

14.17 Пятница, 16 сентября 2022
Пермский край: новости дня
Пермяки решили приобрести квартиру с использованием средств материнского капитала и обратились в краевой Росреестр за регистрацией права общей долевой собственности на нее. Участники договора - родители и их сыновья 25 и 14 лет.

Регистрация была приостановлена. Почему?

Ситуацию комментирует заместитель начальника отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Пермскому краю Елена Микова:

- В этой ситуации сделка не была зарегистрирована, потому что в договоре отсутствовали необходимые подписи сыновей.

Гражданский кодекс Российской Федерации определяет, что сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного всеми лицами, совершающими сделку, или уполномоченными ими лицами.
Оба сына должны были подписать договор. Младший сын тоже достиг возраста, когда он должен самостоятельно подписывать такие документы с письменного согласия своих законных представителей. В нашем случае – родителей. Здесь действует норма статьи 26 Гражданского кодекса РФ.

Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» (от 13.07.2015 № 218-ФЗ) также определяет требования, предъявляемые к документам, представленным для осуществления государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Они должны содержать описание недвижимого имущества, вид регистрируемого права, иметь все надлежащие подписи сторон и, конечно, должны быть заверены печатями.

К сведению. Если гражданин из-за физического недостатка, болезни или неграмотности не может собственноручно подписаться, то по его просьбе сделку может подписать другой человек. Подпись доверенного лица должна быть засвидетельствована нотариусом или другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие, с указанием причин, из-за которых совершающий сделку не мог подписать документы сам.

За несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, сделки совершают от их имени родители, усыновители или опекуны.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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