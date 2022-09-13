В этом сезоне пермяки стали чаще ездить в Москву, Казань и на Дальний Восток

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В путешествия по России этим летом отправилось на 15% больше жителей нашего края, чем годом ранее. Наибольшую динамику интереса у пермяков показали как привычные маршруты в Москву и Казань, так и остающееся экзотическим дальневосточное направление. Туристический поток к Охотскому и Японскому морям на Сахалине и в край сотни вулканов Камчатку увеличился сразу на 46%.Также особым вниманием пермяков пользовались республики Северного Кавказа. Наибольший прирост путешественников на этом направлении показали Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия-Алания. Число отдыхающих здесь выросло в среднем на треть за год. Такие сведения получили аналитики МегаФона, изучив обезличенные данные о мобильной активности своих абонентов из Пермского края летом 2022 года.По общему числу туристов в этом сезоне лидируют Москва, Казань и курорты Краснодарского края. В эти города приехала треть жителей края, отправившихся в путешествие по стране. В рейтинг популярных мест России также вошли Самара, Саратов, Ростов, Волгоград, Ульяновск и Санкт-Петербург. Меньшим интересом стали пользоваться Томск и Брянск.Пермяки активно наведываются к соседям. Наиболее привлекательной оказалась Удмуртия, которая славится своими родниками, национальным колоритом и уникальными музеями – от дома-усадьбы П.И. Чайковского до выставочного комплекса им. М.Т. Калашникова. Это направление выбрало около 60% отдыхающих, выбравших для поездки соседние регионы.Пермский край также привлек к себе многочисленных гостей из разных уголков страны. Чаще всего к нам приезжали из Москвы, Уфы и Санкт-Петербурга. Меньше всего – жители Алтая и Ингушетии. Для комфортного общения туристов инженеры МегаФона в этом году построили и модернизировали более 50 базовых станций, в том числе и на трассах региона.В поездках пермяки активно пользовались смартфоном. В среднем на одного путешественника в летний период пришлось около 100 минут разговоров и почти 7 гигабайтов, что сравнимо с размещением свыше трех тысяч снимков в соцсетях. Быстро скачивать карты, приложения, музыку и фильмы туристам помогал интернет МегаФона. Согласно исследованию международной компании Ookla, основанному на анализе 6,3 млн замеров, именно в его сети зафиксированы самые высокие скорости передачи данных среди всех российских операторов.