В Пермском крае организация наказана за нарушение миграционного законодательства

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Деятельность в здании компании ООО «Лестранс.59» в п. Менделево была приостановлена судебными приставами. Причиной послужило нарушение миграционного законодательства со стороны компании.Ответственные лица не уведомили миграционный орган о заключении трудового договора с гражданином Азербайджана. В ходе мониторинга сотрудниками полиции было установлено, что представители фирмы не направили в трехдневный срок документы о приеме на работу нового сотрудника — резидента другого государства. Этот факт послужили основанием для возбуждения административного дела по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ за незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства.За данное правонарушение хозяйственному обществу было назначено наказание в виде 14 суток приостановления деятельности здания, находящегося по адресу Карагайский муниципальный округ, п. Менделеево, ул. Советская, д. 30.По данному адресу выехали сотрудники отделения судебных приставов по Карагайскому и Сивинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. На месте они опечатали помещение. На протяжении всего срока административного наказания приставы будут проверять целостность наложенных пломб.