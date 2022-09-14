В Пермском крае организация наказана за нарушение миграционного законодательства
Пермский край: новости дня
Деятельность в здании компании ООО «Лестранс.59» в п. Менделево была приостановлена судебными приставами. Причиной послужило нарушение миграционного законодательства со стороны компании.
Ответственные лица не уведомили миграционный орган о заключении трудового договора с гражданином Азербайджана. В ходе мониторинга сотрудниками полиции было установлено, что представители фирмы не направили в трехдневный срок документы о приеме на работу нового сотрудника — резидента другого государства. Этот факт послужили основанием для возбуждения административного дела по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ за незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства.
За данное правонарушение хозяйственному обществу было назначено наказание в виде 14 суток приостановления деятельности здания, находящегося по адресу Карагайский муниципальный округ, п. Менделеево, ул. Советская, д. 30.
По данному адресу выехали сотрудники отделения судебных приставов по Карагайскому и Сивинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. На месте они опечатали помещение. На протяжении всего срока административного наказания приставы будут проверять целостность наложенных пломб.
Ответственные лица не уведомили миграционный орган о заключении трудового договора с гражданином Азербайджана. В ходе мониторинга сотрудниками полиции было установлено, что представители фирмы не направили в трехдневный срок документы о приеме на работу нового сотрудника — резидента другого государства. Этот факт послужили основанием для возбуждения административного дела по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ за незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства.
За данное правонарушение хозяйственному обществу было назначено наказание в виде 14 суток приостановления деятельности здания, находящегося по адресу Карагайский муниципальный округ, п. Менделеево, ул. Советская, д. 30.
По данному адресу выехали сотрудники отделения судебных приставов по Карагайскому и Сивинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. На месте они опечатали помещение. На протяжении всего срока административного наказания приставы будут проверять целостность наложенных пломб.
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