«Флаэртиана» покажет специальную детскую программу о папах-космонавтах и девочках на родео

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» подготовил несколько показов для семейного просмотра Флаэртиана Family. Каково это – жить в семье космонавта? Может ли девочка стать настоящим ковбоем? В кинозал приглашают детей и подростков вместе с родителями, чтобы увидеть яркие и интересные документальные картины.Первый показ пройдет 16 сентября, в пятницу, в 16:00 – «Мой папа космонавт» (6+) российского режиссера Натальи Саврас о детях, для которых папина работа – это космос. Ребята живут в Звездном городке и расскажут зрителям, как папы готовятся к космическим полетам и совершают их. Режиссер придет на показ, чтобы ответить на вопросы юных зрителей.На следующий день, в субботу, 17 сентября в 12:00 можно увидеть картину немецких режиссеров «Блеск и пыль» (6+) о крутых девчонках, которые выступают на родео наравне с друзьями-мальчишками. Они участвуют в соревнованиях и тренируются под наблюдением своих наставников-мужчин, борются с предрассудками и добиваются успеха. Режиссеры Анна Кох и Юлия Лемке учились в Немецкой академии кино и телевидения в Берлине, их работы показывали в MOMA в Нью-Йорке и Каннах.Еще для детей специалисты красногорского архива подготовили лучшие выпуски киножурнала «Хочу все знать», а также фильм о создании сказки о Буратино и ленту «Хочу быть принцессой». Показ пройдет на следующей неделе, 20 сентября в 11:00 (0+).