«Флаэртиана» покажет специальную детскую программу о папах-космонавтах и девочках на родео

17.11 Четверг, 15 сентября 2022
Пермский край: новости дня
Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» подготовил несколько показов для семейного просмотра Флаэртиана Family. Каково это – жить в семье космонавта? Может ли девочка стать настоящим ковбоем? В кинозал приглашают детей и подростков вместе с родителями, чтобы увидеть яркие и интересные документальные картины.

Первый показ пройдет 16 сентября, в пятницу, в 16:00 – «Мой папа космонавт» (6+) российского режиссера Натальи Саврас о детях, для которых папина работа – это космос. Ребята живут в Звездном городке и расскажут зрителям, как папы готовятся к космическим полетам и совершают их. Режиссер придет на показ, чтобы ответить на вопросы юных зрителей.

На следующий день, в субботу, 17 сентября в 12:00 можно увидеть картину немецких режиссеров «Блеск и пыль» (6+) о крутых девчонках, которые выступают на родео наравне с друзьями-мальчишками. Они участвуют в соревнованиях и тренируются под наблюдением своих наставников-мужчин, борются с предрассудками и добиваются успеха. Режиссеры Анна Кох и Юлия Лемке учились в Немецкой академии кино и телевидения в Берлине, их работы показывали в MOMA в Нью-Йорке и Каннах.
Еще для детей специалисты красногорского архива подготовили лучшие выпуски киножурнала «Хочу все знать», а также фильм о создании сказки о Буратино и ленту «Хочу быть принцессой». Показ пройдет на следующей неделе, 20 сентября в 11:00 (0+).

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
«Петрушка Великий» в 11-й раз примет коллег из разных городов в Театре кукол Екатеринбурга
06 сентября 2022
Благотворительный фонд «Дети России» провел праздник для пациентов Детского хосписа ОДКБ в Екатеринбурге
06 сентября 2022
Фестиваль «Царский мостЪ» в 6-й раз начался в Екатеринбурге
13 сентября 2022
Ради забега «Кросс нации» в Екатеринбурге перекроют две улицы
08 сентября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
17:11 «Флаэртиана» покажет специальную детскую программу о папах-космонавтах и девочках на родео
13:08 Исследование ученых Пермского Политеха повысит долговечность опор мостов
12:53 Пермские депутаты рассмотрели планы по формированию современной городской среды
10:05 Должник из Перми прервал командировку для оплаты налоговой задолженности
16:17 Пермские депутаты продолжают знакомство с муниципальными программами
16:15 Разработка ученых Пермского Политеха сбережет технику в –70 градусов
16:01 Общественный совет при Пермской городской Думе обсудил подготовку к юбилею города
13:26 «Горьковка» отмечает юбилеи писателей
10:13 В Соликамске судебный пристав задержала должника в торговом центре
16:02 Ученые Пермского Политеха разработали асфальт из нефтяных отходов
12:50 Вниманию жителей и гостей города Перми и Пермского края!
12:49 В Управлении ФССП по Пермскому краю функционирует «телефон доверия»
12:47 Пермский медуниверситет проводит дополнительный набор по программам специалитета
12:39 Пермским депутатам представили муниципальные программы в социальной сфере
13:15 Разработка ученых Пермского Политеха улучшит печать металлических изделий
13:07 Прикамский Росреестр проведет горячую линию по вопросам банкротства физических лиц
13:03 «Горьковка» отмечает 90-летие Владимира Войновича
10:27 ГУФССП РФ по Пермскому краю и Пермский Институт ФСИН подписали договор о сотрудничестве
18:04 В Перми обсудили на круглом столе муниципальные программы по экономическому развитию и охране природы
13:48 Депутаты Пермской гордумы продолжают обсуждение муниципальных программ
12:56 «Травиата» возвращается на пермскую сцену
Все новости
16:53 Власти Воронежской области назвали сообщения о диверсантах в регионе «фейковым вбросом»
16:23 Президент Казахстана заявил об осуждении «политики силы» и «языка вражды»
15:34 На Ставрополье число пострадавших из-за падения летательного аппарата возросло до 8
15:13 Верховный суд РФ постановил лишить сайт «Новой газеты» лицензии СМИ
14:59 В Санкт-Петербурге концерт ДДТ на «Газпром Арене» перенесли на следующий год
14:25 В Приморье объявили ЧС федерального уровня, ущерб от стихии превысил 3 млрд рублей
14:04 Суды в РФ вынесли 10 приговоров по уголовным делам о «военных фейках», оправдательных нет
12:42 В Тамбовской области задержана руководитель управления здравоохранения Марионелла Лапочкина
12:01 В Армении впервые генеральным прокурором стала женщина
11:32 В ГД внесли законопроект, предлагающий штрафы за «намерения действовать в качестве иноагента»
10:35 Губернатор Ставрополья: при падении неизвестного летательного аппарата пострадали пять человек
10:04 «Известия»: Samsung рассчитывает вернуться на российский рынок до конца года
09:40 Гладков: школы у границ в Белгородской области переводят на дистант
16:13 Жители Орла обратились к главе СК с просьбой помочь сохранить троллейбусное движение
15:23 Путин о Сунгоркине: это большая потеря для отечественной журналистики
15:12 МЧС: в Мончегорске крупный пожар на объекте «Кольской ГМК»
14:28 В ГД внесли законопроекты о крупных штрафах и уголовном наказании для «иноагентов»
13:18 Суд прекратил дело актрисы Асмус, которую обвиняли в «дискредитации ВС»
12:38 ТАСС: главный редактор "КП" Владимир Сунгоркин умер в возрасте 68 лет
12:17 Омбудсмен Москалькова предложила освобождать от наказания смертельно больных осужденных
11:57 Житель Владивостока арестован по делу о госизмене за передачу данных о военных объектах
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK