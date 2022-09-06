Должник из Перми прервал командировку для оплаты налоговой задолженности

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Житель краевой столице был должен государству более 160 тыс. рублей. В ходе рейдового мероприятия, совместно с сотрудниками ИФНС, судебные приставы посетили квартиру должника.Дверь правоохранителям открыла супруга неплательщика, узнав, что у ее мужа есть неоплаченные финансовые обязательства, женщина связалась с родственником по телефону. Последний находился в г. Березники, в командировке. Судебные пристав-исполнитель преступил к составлению акта описи и ареста имущества должника. В ходе исполнительных действий сотрудники ведомства наложили арест на гаджеты, принадлежащие должнику, в присутствии понятых. Судебный пристав-исполнитель пояснил присутствующим, что технику можно будет получить обратно, в том случае, если задолженность будет оплачена в установленный законом срок.Должник появился в отделе судебных приставов по Мотовилихинскому району ГУФССП России по Пермскому краю спустя несколько часов. Работник органов принудительного исполнения ознакомил мужчину с материалами исполнительного производства, пояснил, что должник может незамедлительно получить квитанции на оплату налоговой задолженности и после внесения денежных средств получить свое имущество назад. Мужчина не стал тянуть и в кратчайшие сроки исполнил требования исполнительного листа. После предъявления платежных документов в подразделении ведомства, все вещи, ранее подвергнутые акту описи и ареста, были возвращены собственнику. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.