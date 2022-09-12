Пермские депутаты продолжают знакомство с муниципальными программами

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Продолжается подготовка проекта бюджета Перми. Депутатам Пермской городской Думы представили проекты муниципальных программ «Безопасный город» и «Общественное согласие» на 2022-2026 годы на круглом столе. Участие в обсуждении приняли первый заместитель председателя Пермской городской Думы Наталья Мельник, заместитель председателя Думы Максим Спиридонов, депутаты Илья Власов, Владимир Манин, Эдуард Гараев, Марк Коробов, Алексей Овчинников, Сергей Стенно.Программа «Безопасный город» призвана снизить уровень преступности и обеспечить безопасность жителей Перми. Подпрограммы направлены на содействие в снижении уровня преступности на территории города, совершенствование гражданской обороны, предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления. В рамках программы «Безопасный город» проверяется готовность систем оповещения населения об опасности, аварийно-спасательных служб, надлежащее состояние источников противопожарного водоснабжения.Программа предусматривает финансирование мероприятий на 2023 год в объеме 232 млн рублей. В рамках программы также планируется строительство восьми источников противопожарного водоснабжения.Зампред гордумы Максим Спиридонов спросил, какие профилактические мероприятия проводятся для снижения числа грабежей и разбоев.Начальник городского департамента общественной безопасности Алексей Туров отметил, что в этой сфере программа предполагает не только мероприятия по информированию населения: «Мы активно вовлекаем добровольные народные дружины», – подчеркнул.Депутаты поинтересовались, планируется ли увеличение финансирования краш-курса «Антинаркотик». Алексей Туров пояснил, что этот вопрос прорабатывается.Владимир Манин спросил о судьбе водоема в микрорайоне «Вышка-2». Администрация уточнила, что вопрос пока открытый, сейчас ведутся поиски и переговоры по земельному участку.Программа «Общественное согласие» нацелена на вовлечение жителей Перми в решение вопросов местного значения, а также на повышение уровня межэтнического и межконфессионального взаимопонимания. Ее задачи – повышение уровня гражданской культуры и поддержание гражданского согласия в обществе, вовлечение пермяков в местное самоуправление, создание и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, развитие общественных центров, формирование гармоничной межнациональной и межконфессиональной ситуации в городе.Финансовая поддержка ТОС Перми происходит путем предоставления субсидий на обеспечение затрат, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности. Каждый год на эти нужды выделяется по 37 млн рублей. В этом году было создано четыре новых ТОС: «Красные Казармы», «Боровики», «Покровский» и «Петропавловский». Также финансирование направляется на содержание имущества и деятельности общественных центров: в 2023 году – 42,4 млн рублей, на 2024-2026 годы – по 39,8 млн рублей в год. В 2023 году увеличен и грантовый фонд конкурса социально значимых проектов «Город – это мы»: он составит 25 млн рублей.Максим Спиридонов уточнил, планируется ли создание новых общественных центров. Начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям Елена Тякина рассказала, что сейчас ведется работа по созданию общественных центров в частном секторе.Владимир Манин поинтересовался, когда появится типовой проект общественного центра в микрорайоне «Вышка-1». Елене Тякина ответила, что типовой проект будет разработан до конца 2022 года.Депутат Алексей Овчинников подчеркнул, что нужно поднять активность использования общественных центров.