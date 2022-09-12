Общественный совет при Пермской городской Думе обсудил подготовку к юбилею города

16.01 Среда, 14 сентября 2022
Пермский край: новости дня
duma-perm.ru
Основной темой заседания Общественного совета при Пермской городской Думе стала подготовка к 300-летию краевой столицы. Члены Совета обсудили крупные инфраструктурные проекты, направленные на улучшение городской среды, а также оценили итоги подготовки к юбилею.

Председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин напомнил, что грядущее трехсотлетие – ключевая городская тема на протяжении уже нескольких лет; при этом часть проектов, посвященных 300-летию, будет продолжена и после 2023 года: «Мы не зацикливаемся на одной конкретной дате, а действуем целенаправленно и системно. Именно на таком подходе делал акцент губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Масштабные проекты требуют времени – и об этом нужно помнить».

Заместитель председателя регионального оргкомитета по подготовке и проведению празднования 300-летия основания города Перми Наталья Галкина сообщила об основных событиях, планируемых в рамках юбилея.

К юбилею готовится более 300 мероприятий городского, регионального и федерального уровней. В числе самых масштабных – Дягилевский фестиваль, летний фестиваль «Рождение рек», Рождественский фестиваль, фестиваль «Наука и искусство», Российская студенческая весна, мероприятия на территории Прикамья и в других регионах. Также в 2023 году в Перми состоится международный форум «Россия – спортивная держава». Наталья Галкина рассказала, что впервые разработан интерактивный гайд по бренду «Пермь 300». С помощью этого гайда любая компания сможет применить фирменный дизайн юбилея в оформлении своей продукции. Например, кондитерская фабрика к Новому году будет выпускать конфеты с символикой 300-летия.

Об инфраструктурных проектах сообщила начальник департамента планирования и мониторинга администрации города Перми Елена Крузель. Сейчас в краевой столице активно идет ремонт и реконструкция зданий учреждений культуры, спорта и образования. В 2023-2025 годах планируется расширить улицу Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов. Проект предусматривает строительство шести полос автодороги и обустройство путепровода через железнодорожный переезд. Также продолжится обновление подвижного состава общественного транспорта. С 2019 по 2021 годы закуплено 727 автобусов и 24 трамвая. На 2022-2025 годы планируется приобретение 44 односекционных трамваев, реконструкция трамвайных сетей и тяговых подстанций, а также депо Балатово. К юбилею Перми запланировано масштабное благоустройство парков и скверов.

Члены Общественного совета внесли ряд предложений. Их проработает организационный комитет.

Почетный гражданин Пермского края, президент ГКБУК «Пермская государственная художественная галерея» Надежда Беляева отметила, что в рамках 200-летия Перми самым масштабным событием было открытие Галереи, и отражение мероприятий по открытию новых объектов в программе празднования 300-летия может стать элементом преемственности и исторической связи времен.

Доцент кафедры туризма ПГНИУ, заведующий музейным комплексом «Дом Пастернака» Анастасия Фирсова обратила внимание на туристическую инфраструктуру, в том числе – обеспеченность популярных туристических объектов парковками для больших автобусов и общественными туалетами. Анастасия Фирсова также предложила переместить туристский информационный центр на эспланаду как основное прогулочное пространство.

Глава столицы Прикамья Алексей Дёмкин сообщил, что за победу в конкурсе по туристическому коду Перми будет выделено более 200 млн рублей. Эти средства планируется направить на развитие туристической инфраструктуры, создание комфортных условий для гостей города и компаний, работающих в сфере туризма.

Генеральный директор некоммерческой организации «Центр развития одаренности» Юлия Шевченко предложила выдающихся, активных ребят, родившихся в Прикамье и достигших высоких результатов, представляя наш регион на различных масштабных фестивалях и конкурсах, сделать амбассадорами Пермского края. Юлия Шевченко пояснила, что немногие знают о текущих успехах ребят, хотя они сейчас активно занимаются интересными проектами в сфере науки, медицины, биотехнологий, искусственного интеллекта. Они могли бы стать экспертами и спикерами на мероприятиях в рамках юбилея.

Кроме того, поступило предложение интегрировать в концепцию празднования 300-летия Перми событийный ряд высших и средне-специальных учебных заведений.

Также обсуждался вопрос создания музея истории городского быта и поэтапной реализации проекта «Первогород» с воссозданием исторической точки, где зародилась Пермь. Работа в этом направлении идет в рамках проекта «Зеленое кольцо».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Гордуму Нижнего Тагила полностью заняли кандидаты от «Единой России»
12 сентября 2022
В Екатеринбурге к 300-летию города обещают восстановить «исторический» въезд
12 сентября 2022
Часть наземного метро в уральской столице хотят запустить в 2023 году
14 сентября 2022
Банкет для екатеринбургских депутатов остался без госфинансирования, кино под вопросом
06 сентября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
16:17 Пермские депутаты продолжают знакомство с муниципальными программами
16:15 Разработка ученых Пермского Политеха сбережет технику в –70 градусов
16:01 Общественный совет при Пермской городской Думе обсудил подготовку к юбилею города
13:26 «Горьковка» отмечает юбилеи писателей
10:13 В Соликамске судебный пристав задержала должника в торговом центре
16:02 Ученые Пермского Политеха разработали асфальт из нефтяных отходов
12:50 Вниманию жителей и гостей города Перми и Пермского края!
12:49 В Управлении ФССП по Пермскому краю функционирует «телефон доверия»
12:47 Пермский медуниверситет проводит дополнительный набор по программам специалитета
12:39 Пермским депутатам представили муниципальные программы в социальной сфере
13:15 Разработка ученых Пермского Политеха улучшит печать металлических изделий
13:07 Прикамский Росреестр проведет горячую линию по вопросам банкротства физических лиц
13:03 «Горьковка» отмечает 90-летие Владимира Войновича
10:27 ГУФССП РФ по Пермскому краю и Пермский Институт ФСИН подписали договор о сотрудничестве
18:04 В Перми обсудили на круглом столе муниципальные программы по экономическому развитию и охране природы
13:48 Депутаты Пермской гордумы продолжают обсуждение муниципальных программ
12:56 «Травиата» возвращается на пермскую сцену
12:51 Ученые Пермского Политеха создали безопасный строительный материал из древесных отходов
11:58 В «Горьковке» открылась выставка «Картины старых мастеров в копиях студентов»
10:14 В Прикамье должник выплатил более 250 тысяч рублей сыновьям, чтобы избежать лишения свободы
16:51 Пермские депутаты рассмотрели муниципальные программы в сфере городского хозяйства на очередном круглом столе
Все новости
16:13 Жители Орла обратились к главе СК с просьбой помочь сохранить троллейбусное движение
15:23 Путин о Сунгоркине: это большая потеря для отечественной журналистики
15:12 МЧС: в Мончегорске крупный пожар на объекте «Кольской ГМК»
14:28 В ГД внесли законопроекты о крупных штрафах и уголовном наказании для «иноагентов»
13:18 Суд прекратил дело актрисы Асмус, которую обвиняли в «дискредитации ВС»
12:38 ТАСС: главный редактор "КП" Владимир Сунгоркин умер в возрасте 68 лет
12:17 Омбудсмен Москалькова предложила освобождать от наказания смертельно больных осужденных
11:57 Житель Владивостока арестован по делу о госизмене за передачу данных о военных объектах
11:38 В Армении протестующие собрались у здания парламента, они требуют импичмента премьера
11:17 Росавиация продлила запрет на полеты в южные аэропорты до 22 сентября
11:12 В Москве эндокринный завод запустил производство ветпрепаратов для кошек и собак
10:41 Минобороны Армении: Азербайджан применил артиллерию и минометы на границе
10:29 На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка с применением минометов
17:45 В Воронеже троллейбус провалился в яму на размытой дождем дороге
17:06 Обвиняемые в убийстве Калмановича получили от 18 до 22 лет колонии строгого режима
16:42 Папа Римский Франциск прибыл с официальным визитом в Казахстан
15:44 СК: замглавы Магнитогорска подозревается во взятке по контрактам на уборку города
14:20 АТОР: 9 стран больше не принимают документы от россиян на туристические визы
13:24 МИД РФ опубликовал заявление в связи с боевыми действиями на границе Азербайджана и Армении
13:05 Белгородский губернатор сообщил об обстреле Журавлевки, есть разрушения в школе
12:36 Более 70 % американцев выступили за введение предельного возраста для выборных должностей
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK