Общественный совет при Пермской городской Думе обсудил подготовку к юбилею города

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Основной темой заседания Общественного совета при Пермской городской Думе стала подготовка к 300-летию краевой столицы. Члены Совета обсудили крупные инфраструктурные проекты, направленные на улучшение городской среды, а также оценили итоги подготовки к юбилею.Председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин напомнил, что грядущее трехсотлетие – ключевая городская тема на протяжении уже нескольких лет; при этом часть проектов, посвященных 300-летию, будет продолжена и после 2023 года: «Мы не зацикливаемся на одной конкретной дате, а действуем целенаправленно и системно. Именно на таком подходе делал акцент губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Масштабные проекты требуют времени – и об этом нужно помнить».Заместитель председателя регионального оргкомитета по подготовке и проведению празднования 300-летия основания города Перми Наталья Галкина сообщила об основных событиях, планируемых в рамках юбилея.К юбилею готовится более 300 мероприятий городского, регионального и федерального уровней. В числе самых масштабных – Дягилевский фестиваль, летний фестиваль «Рождение рек», Рождественский фестиваль, фестиваль «Наука и искусство», Российская студенческая весна, мероприятия на территории Прикамья и в других регионах. Также в 2023 году в Перми состоится международный форум «Россия – спортивная держава». Наталья Галкина рассказала, что впервые разработан интерактивный гайд по бренду «Пермь 300». С помощью этого гайда любая компания сможет применить фирменный дизайн юбилея в оформлении своей продукции. Например, кондитерская фабрика к Новому году будет выпускать конфеты с символикой 300-летия.Об инфраструктурных проектах сообщила начальник департамента планирования и мониторинга администрации города Перми Елена Крузель. Сейчас в краевой столице активно идет ремонт и реконструкция зданий учреждений культуры, спорта и образования. В 2023-2025 годах планируется расширить улицу Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов. Проект предусматривает строительство шести полос автодороги и обустройство путепровода через железнодорожный переезд. Также продолжится обновление подвижного состава общественного транспорта. С 2019 по 2021 годы закуплено 727 автобусов и 24 трамвая. На 2022-2025 годы планируется приобретение 44 односекционных трамваев, реконструкция трамвайных сетей и тяговых подстанций, а также депо Балатово. К юбилею Перми запланировано масштабное благоустройство парков и скверов.Члены Общественного совета внесли ряд предложений. Их проработает организационный комитет.Почетный гражданин Пермского края, президент ГКБУК «Пермская государственная художественная галерея» Надежда Беляева отметила, что в рамках 200-летия Перми самым масштабным событием было открытие Галереи, и отражение мероприятий по открытию новых объектов в программе празднования 300-летия может стать элементом преемственности и исторической связи времен.Доцент кафедры туризма ПГНИУ, заведующий музейным комплексом «Дом Пастернака» Анастасия Фирсова обратила внимание на туристическую инфраструктуру, в том числе – обеспеченность популярных туристических объектов парковками для больших автобусов и общественными туалетами. Анастасия Фирсова также предложила переместить туристский информационный центр на эспланаду как основное прогулочное пространство.Глава столицы Прикамья Алексей Дёмкин сообщил, что за победу в конкурсе по туристическому коду Перми будет выделено более 200 млн рублей. Эти средства планируется направить на развитие туристической инфраструктуры, создание комфортных условий для гостей города и компаний, работающих в сфере туризма.Генеральный директор некоммерческой организации «Центр развития одаренности» Юлия Шевченко предложила выдающихся, активных ребят, родившихся в Прикамье и достигших высоких результатов, представляя наш регион на различных масштабных фестивалях и конкурсах, сделать амбассадорами Пермского края. Юлия Шевченко пояснила, что немногие знают о текущих успехах ребят, хотя они сейчас активно занимаются интересными проектами в сфере науки, медицины, биотехнологий, искусственного интеллекта. Они могли бы стать экспертами и спикерами на мероприятиях в рамках юбилея.Кроме того, поступило предложение интегрировать в концепцию празднования 300-летия Перми событийный ряд высших и средне-специальных учебных заведений.Также обсуждался вопрос создания музея истории городского быта и поэтапной реализации проекта «Первогород» с воссозданием исторической точки, где зародилась Пермь. Работа в этом направлении идет в рамках проекта «Зеленое кольцо».