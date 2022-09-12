«Горьковка» отмечает юбилеи писателей

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Пермской краевой библиотеке им. Горького открыты выставки к 150-летию Владимира Арсеньева и 160-летию О. Генри.Книжная выставка «В. К. Арсеньев: путешественник, исследователь, писатель» работает в холле 1 этажа (6+).Исследователь Дальнего Востока, ученый и педагог, талантливый писатель, внесший большой вклад в изучение географии, этнографии и природных ресурсов региона, друг местных жителей, следопыт, родился 10 сентября 1872 года в Петербурге. С 1900 по 1930 гг. он совершил 18 исследовательских экспедиций в малоизученные районы Приморья, Приуралья, Камчатки и Охотского побережья. Книги Владимира Арсеньева: «Сквозь тайгу», «По Уссурийскому краю», «В горах Сихотэ-Алиня», «Дерсу Узала» и другие - настоящие энциклопедии дальневосточной природы. Они переносят читателя в мир непроходимой тайги и дикого зверя, учат бережному отношению ко всему живому. Экспозиция открыта по 30 сентября.Выставка к 160-летию американского писателя О. Генри ждет читателей в отделе литературы на языках народов мира (12+).Тут представлены произведения юбиляра на английском и немецком языках. Его настоящее имя - Уильям Сидни Портер. За свою жизнь он написал 273 рассказа, множество фельетонов, юмористических очерков, заметок и один роман. Полное собрание произведений насчитывает 18 томов. Сюжеты рассказов О. Генри отличаются остротой и тонким юмором, а финал всегда неожиданный. В «Горьковке» представлены старинные книги писателя, напечатанные в американских издательствах «Даблдей, Пейдж & компани» и «Гросет & Данлап»: Роман «Короли и капуста», рассказы «Четыре миллиона», «Сердце Запада» и другие. Современные издания рассказов О. Генри на английском языке опубликованы в Москве: Дары волхвов, Фараон и хорал, Последний лист и так далее. Сборники рассказов на немецком языке, билингвальное издание на русском и английском языке и современные издания автора можно взять на дом на две недели. Выставка работает по 24 сентября.