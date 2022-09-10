В Соликамске судебный пристав задержала должника в торговом центре

10.13 Среда, 14 сентября 2022
Пермский край: новости дня
Житель г. Соликамска пытался скрыться от родительского долга, но неудачный побег был пресечен бдительным судебным приставом по ОУПДС Анастасией Литке.

46-летний мужчина должен был своим детям - трем дочерям и сыну порядка 250 тысяч рублей. Но усердия в выполнении финансовых обязательств перед наследниками не проявлял, от сотрудников отдела судебных приставов по г. Соликамску и Соликамскому району скрывался.

Из-за регулярной неявки в подразделение ведомства сотрудник органа принудительного исполнения вынес постановление о принудительном приводе должника. Столкнувшись с правоохранителями, мужчина попытался скрыться. Судебный пристав по ОУПДС последовала за нарушителем. Заметив погоню, неплательщик решил затеряться в толпе. Для этого мужчина забежал в торговый центр, но план побега не удался из-за профессионализма судебного пристава. Женщина догнала должника и задержала его.

Неудачливого беглеца сопроводили в отдел ведомства, где на него было оформлено четыре протокола по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП за неуплату средств на содержание детей, а также еще один протокол по ст. 17.8 КоАП РФ за воспрепятствование законной деятельности судебных приставов. В первом случае, мужчине было назначено наказание 200 часов обязательных работ, а за второе нарушение ему грозит штраф.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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