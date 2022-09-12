Вниманию жителей и гостей города Перми и Пермского края!

12.50 Вторник, 13 сентября 2022
Пермский край: новости дня
В соответствии с поручением президента Российской Федерации от 25 декабря 2012 года №Пр-3481 22 сентября 2022 года с 10.00 до 12.00 (время местное) в приемной президента Российской Федерации в Пермском крае (г. Пермь, ул. Советская, д. 64) руководитель Управления Роскомнадзора по Пермскому краю Юшков Алексей Анатольевич проведет личный прием граждан.

Юшков А.А. ответит на вопросы жителей и гостей края, касающиеся соблюдения норм законодательства РФ при оказании услуг почтовой и электрической (фиксированной и мобильной радиотелефонной) связи, телерадиовещания, доступа в сеть Интернет, защиты персональных данных граждан, соблюдения законодательства РФ в сфере массовых коммуникаций (СМИ) и защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Рассмотрение обращений в ходе личного приема позволит существенно сократить время на переписку в целях уточнения информации заявителей.
В ходе приёма руководитель Управления лично осуществит контроль за рассмотрением обращений граждан.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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