Пермский медуниверситет проводит дополнительный набор по программам специалитета

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Приемная комиссия продолжает свою работу и информирует абитуриентов, что с 12.09.2022 стартовал второй этап дополнительного набора по программам специалитета (Лечебное дело, Педиатрия, Медико-профилактическое дело). Документы для тех, кто будет сдавать вступительные испытания (пройдут с 21 по 24 сентября), принимаются до 20 сентября 2022 года, для поступающих по результатам ЕГЭ - до 23 сентября 2022 года.Подробнее о количестве мест и способе подачи документов вы можете узнать на специальном портале для абитуриентов - https://abit.psma.ru/.При возникновении вопросов можно написать на форму обратной связи - https://abit.psma.ru/vopros-otvet.html или по электронной почте prkom.psma@bk.ru.