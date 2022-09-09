Пермским депутатам представили муниципальные программы в социальной сфере

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В рамках подготовки проекта бюджета Перми на 2023 год городские власти рассмотрели на круглом столе проекты муниципальных программ «Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города Перми», «Культура города Перми» и «Молодежь города Перми». В работе приняли участие первый заместитель председателя Пермской городской Думы Наталья Мельник, заместитель председателя Думы Максим Спиридонов, депутаты Василий Кузнецов, Екатерина Лялина, Наталья Рослякова, Олег Бурдин, Владимир Манин, Марк Коробов, Илья Власов, Геннадий Сторожев, Сергей Медведев.Программа «Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города Перми» предполагает оказание дополнительных мер соцподдержки, содействие в получении социальных услуг отдельным категориям граждан, создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения, повышение социального благополучия и безопасности семей с детьми, организацию оздоровления и отдыха детей.Дополнительные меры социальной поддержки – это адресная помощь оказавшимся в трудной жизненной ситуации, выплаты за проезд в больницу для гемодиализа, единовременная выплата при рождении тройни, ежемесячная выплата студентам и учащимся, имеющим детей до полутора лет, а также выплата многодетным семьям взамен предоставления земельного участка, санаторно-курортное лечение и оздоровление работников бюджетной и социальной сферы. До 2026 года меры социальной поддержки и помощи получат 30539 человек. Кроме того, идет планомерная работа по увеличению числа низкопольных транспортных средств на маршрутах городских пассажирских перевозок.Сергей Медведев предложил улучшить информирование о принимаемых по соцпрограммам решениях. Депутаты также подняли вопрос о необходимости активнее снижать административные барьеры для пермяков.Заместитель председателя гордумы Максим Спиридонов заметил, что, несмотря на проделанную работу, приемлемая для маломобильных граждан дорожно-транспортная инфраструктура все еще создана не полностью.Программа «Культура города Перми» нацелена на развитие личности в гуманитарной сфере с помощью социокультурных практик. Задачами программы являются привлечение пермяков к театральному искусству, концертам и художественному образованию; развитие мест массового отдыха; поддержка инициатив некоммерческих организаций и сохранение историко-культурного наследия города. Приоритетным направлением здесь остается подготовка и проведение празднования 300-летия Перми. К 2023 году запланировано увеличить количество посещений мероприятий в сфере культуры и искусства, а также коэффициент вовлеченности жителей города в культурную деятельность.На средства федерального финансирования ведется текущий ремонт МАУК «ПГДК им. М.И. Калинина», МАУК «ПГДК им. С.М. Кирова». Продолжается модернизация Театра юного зрителя: здесь идет капитальный ремонт в рамках нацпроекта. По модельному стандарту переоснащены Центральная детская библиотека и библиотека №21. В текущем году в рамках нацпроекта «Культура» предусмотрено 14,8 млн рублей на покупку музыкальных инструментов, оборудования и программно-методических материалов для детских школ искусств №9 и №13, детской художественной школы имени Е. Н. Широкова, музыкальной школы имени Евгения Крылатова.Депутаты спросили, есть ли в планах создание новых учреждений для дополнительного образования. Начальник департамента культуры и молодежной политики Василий Головин пояснил, что работа в этом направлении активно ведется.Депутат Владимир Манин поинтересовался, на каком этапе находится процесс передачи дворца им. Ленина в муниципальную собственность. Василий Головин сообщил, что сейчас ведутся переговоры.В рамках программы «Молодежь города Перми» будет продолжена реализация проектов «Отряды мэра», «Вижу. Могу. Делаю», «Место силы», «Сила леса – моя сила». К концу этого года завершится реконструкция Дворца молодежи. А в 2023 году планируется реализация проектов «Культурный десант», «Центр волонтерства и добровольчества».Депутат Сергей Медведев спросил, как будет работать обновленный Дворец молодежи.Планируется открыть балет им. Евгения Панфилова, рассказал Василий Головин: «Плюс помимо досуговых мероприятий туда войдут и все молодежные объединения».Депутаты также затронули вопрос об увеличении числа молодежи, вовлеченной в общественную жизнь города.«У нас активная и амбициозная молодежь, планов много, будем работать», - резюмировал начальник департамента культуры и молодежной политики.