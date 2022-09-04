Прикамский Росреестр проведет горячую линию по вопросам банкротства физических лиц
Пермский край: новости дня
13 сентября с 10.00 до 12.00 часов эксперты Управления Росреестра по Пермскому краю проведут горячую телефонную линию по вопросам банкротства граждан. Телефоны: (342) 205-95-64, 205-96-08.
В 2022 году в Прикамье признано банкротами около 2500 физических лиц. На горячей линии можно получить ответы на следующие вопросы:
- в каких случаях можно объявить себя банкротом;
- порядок подачи заявлений о банкротстве граждан;
- очередность удовлетворения требований кредиторов в процедурах банкротства;
- особенности процедуры реструктуризации долгов гражданина-банкрота и процедуры реализации имущества должника;
- последствия признания гражданина банкротом;
- порядок и способы защиты интересов граждан (их кредиторов) в процедурах банкротства.
Кроме того, специалисты проконсультируют по вопросам банкротства в иных процедурах (общих), в том числе по невыплате задолженности по заработной плате на предприятиях-банкротах, погашении задолженности перед «залоговыми» кредиторами, правах кредиторов в процедурах банкротства.
В 2022 году в Прикамье признано банкротами около 2500 физических лиц. На горячей линии можно получить ответы на следующие вопросы:
- в каких случаях можно объявить себя банкротом;
- порядок подачи заявлений о банкротстве граждан;
- очередность удовлетворения требований кредиторов в процедурах банкротства;
- особенности процедуры реструктуризации долгов гражданина-банкрота и процедуры реализации имущества должника;
- последствия признания гражданина банкротом;
- порядок и способы защиты интересов граждан (их кредиторов) в процедурах банкротства.
Кроме того, специалисты проконсультируют по вопросам банкротства в иных процедурах (общих), в том числе по невыплате задолженности по заработной плате на предприятиях-банкротах, погашении задолженности перед «залоговыми» кредиторами, правах кредиторов в процедурах банкротства.
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