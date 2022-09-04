Прикамский Росреестр проведет горячую линию по вопросам банкротства физических лиц

Марина Осипова © Вечерние ведомости

13 сентября с 10.00 до 12.00 часов эксперты Управления Росреестра по Пермскому краю проведут горячую телефонную линию по вопросам банкротства граждан. Телефоны: (342) 205-95-64, 205-96-08.В 2022 году в Прикамье признано банкротами около 2500 физических лиц. На горячей линии можно получить ответы на следующие вопросы:- в каких случаях можно объявить себя банкротом;- порядок подачи заявлений о банкротстве граждан;- очередность удовлетворения требований кредиторов в процедурах банкротства;- особенности процедуры реструктуризации долгов гражданина-банкрота и процедуры реализации имущества должника;- последствия признания гражданина банкротом;- порядок и способы защиты интересов граждан (их кредиторов) в процедурах банкротства.Кроме того, специалисты проконсультируют по вопросам банкротства в иных процедурах (общих), в том числе по невыплате задолженности по заработной плате на предприятиях-банкротах, погашении задолженности перед «залоговыми» кредиторами, правах кредиторов в процедурах банкротства.