«Горьковка» отмечает 90-летие Владимира Войновича

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Сегодня, 12 сентября, в Пермской краевой библиотеке им. Горького открылась выставка «Мир монументального периода» к 90-летию со дня рождения писателя Войновича.Отдел литературы по искусству приглашает посетить экспозицию, посвященную прозаику, поэту, драматургу Владимиру Войновичу (1932-2018).«Вряд ли найдется другой такой писатель, столь ярко рисующий картины прошлого и будущего при помощи абсурда, гротеска и, конечно, смеха. Ярким примером характера писателя служат его строки из предисловия к «Чонкину» о лишении себя советского гражданства: «Дату Указа Президиума Верховного Совета СССР о возвращении мне отнятого звания пока назвать не могу, поскольку такой указ, насколько мне известно, еще не подписан. Но я оптимист и не сомневаюсь, что в каком-нибудь из посмертных изданий эта дата будет непременно проставлена…», - рассказала главный библиотекарь отдела литературы по искусству библиотеки Горького Ирина Гаврикова.Книга «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» на выставке представлена издательством «Книжная палата» 1990 года. Не менее интересна поздняя работа автора – роман «Монументальная пропаганда» от издательств «Изограф» и «ЭКСМО» 2000 года. Писатель был разносторонним человеком, его творческий манифест изложен в издании «Альбом. Сказки для взрослых. Стихи на полях». Туда включены картины писателя разных лет, сказки «Люди и свиньи», «Мы лучше всех», стихи, и даже песни.Эти и многие другие книги, а также статьи из периодических изданий, ждут читателей на выставке до 1 октября.Отдел литературы по искусству (4 этаж, левое крыло), 16+.