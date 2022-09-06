ГУФССП РФ по Пермскому краю и Пермский Институт ФСИН подписали договор о сотрудничестве

Марина Осипова © Вечерние ведомости

9 сентября в здании Главного Управления ФССП России по Пермскому краю руководитель службы Сергей Неведомский и начальник ФКОУ ВО «Пермский институт Федеральной службы исполнения наказаний» Сергей Жемулин скрепили подписями договор о двустороннем сотрудничестве. Теперь сотрудники ведомства и студенты учебного заведения будут работать над объединением научного потенциала и творческих усилий.Предполагается, что представители двух структур будут обмениваться компетенциями в практической и научной деятельности, проводить актуальные исследования в области юриспруденции, внедрять в работу прогрессивный отечественный и зарубежный опыт. Учащиеся института ФСИН смогут проходить практику в подразделениях ГУФССП по Пермскому краю, реализовывать знания полученные в стенах учебного заведения. Также в рамках взаимодействия планируется проведение научно-практических конференций, симпозиумов и семинаров, на которых будут представлены исследовательские работы о проблемах, представляющих взаимный интерес.Подписание договора лишь первый шаг на пути к долгосрочному сотрудничеству, в ходе которого будут расширены возможности обоих учреждений в кадровой политике, исследовательской деятельности и методическом обеспечения деятельности правоохранительных органов.