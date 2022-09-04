В Перми обсудили на круглом столе муниципальные программы по экономическому развитию и охране природы

18.04 Пятница, 9 сентября 2022
Пермский край: новости дня
В рамках подготовки проекта бюджета города заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев, депутаты Пермской городской Думы и представители администрации рассмотрели проекты муниципальных программ в сфере экономики и экологии на круглом столе.

Муниципальная программа «Экономическое развитие» ориентирована на содействие развитию промышленного потенциала и реализации кластерной политики, формирование благоприятной инвестиционной среды, развитие малого и среднего предпринимательства, а также потребительского рынка. Также в этом году программа направлена и на развитие туризма.

Заместитель председателя гордумы Максим Спиридонов спросил, почему доля типовых НТО к 2026 году по плану должна составить лишь 55% от общего количества размещенных нестационарных торговых объектов.

Начальник департамента экономики и промышленной политики администрации Перми Ольга Чеснокова пояснила, что на сегодня значительно снизился спрос на размещение киосков и павильонов – а это те виды объектов, по которым разработаны типовые решения. При этом вырос спрос на услуги в стационарной торговой сети и в секторе онлайн-торговли, отметила Ольга Чеснокова: «Наша задача на следующий год – дополнить схему сезонными НТО с учетом проведения реконструкции Комсомольского проспекта, улиц Сибирской и Советской. Тренд идет на увеличение в схеме мест размещения сезонных летних кафе и фудтраков. Это как раз те объекты, по которым у нас типовых проектов не установлено, они размещаются по индивидуальным эскизам и проектам».

Начальник департамента экономики и промышленной политики рассказала, что имеется тенденция к сокращению числа мест размещения киосков и павильонов. В 2022 году из схемы исключено 105 мест, еще 20 мест в процессе подготовки к исключению, так как эти киоски и павильоны попадали в охранные зоны сетевых компаний.

Доклад о проекте муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство» представил начальник управления экологии и природопользования городской администрации Дмитрий Андреев. Программа содержит природоохранные мероприятия по сохранению биологического разнообразия и водных объектов, развитию экологической культуры населения и экологического туризма, а кроме того, направлена на сохранение и воспроизводство городских лесов, охрану от пожаров и обустройство мест отдыха.

Депутаты спросили, что делается для улучшения качества воды в малых реках и предотвращения загрязнения.

Дмитрий Андреев пояснил, что по проекту «Зеленое кольцо» проделана большая работа по инвентаризации всех факторов негативного воздействия на качество воды. Также он сообщил, что предпринимаются шаги по включению бассейна реки Камы в нацпроект «Чистая Волга». В рамках этого национального проекта можно получить финансирование на строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации. Это решение предварительно одобрено профильным ведомством.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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