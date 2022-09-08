Депутаты Пермской гордумы продолжают обсуждение муниципальных программ

Марина Осипова © Вечерние ведомости

8 сентября на круглом столе рассмотрели проект муниципальной программы «Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми» на 2022-2026 годы. В работе круглого стола приняли участие депутаты гордумы Владимир Манин, Михаил Бесфамильный, Марк Коробов, Дмитрий Федоров, Сергей Стенно, Сергей Медведев, Геннадий Сторожев.Программа нацелена на обеспечение стабильной реализации транспортных корреспонденций жителей Перми. Ее основным показателем является объем перевозимых пассажиров. К 2023 году он составит 192,1 млн человек, к 2026 году – 196 млн человек. В 2023 году объем финансирования муниципальной программы составит 7,1 млрд рублей.Начальник департамента транспорта Анатолий Путин сообщил, что до конца 2023 года планируется установить 96 новых остановочных павильонов, 28 из них будут «умными». Первые такие объекты появятся на улице Ленина, а также на Сибирской и шоссе Космонавтов. Разработаны и другие типы павильонов, которые будут учитывать погодные условия, габариты посадочных площадок и загрузку остановочных пунктов.Проект бюджета предусматривает ежегодные расходы на содержание и ремонт остановочных площадок и павильонов.Депутат Владимир Манин поинтересовался, сколько денег нужно, чтобы установить, заменить или отремонтировать остановочные павильоны.«Необходимо за 5 лет ежегодно вкладывать 300 млн рублей», - пояснил Анатолий Путин.Владимир Манин также спросил, когда появится новый остановочный павильон на улице Якова Свердлова. Установить его планируется в 2023 году, ответил начальник дептранса.