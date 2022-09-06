«Травиата» возвращается на пермскую сцену

12.56 Пятница, 9 сентября 2022
Пермский край: новости дня
17 и 18 сентября Пермский театр оперы и балета представит «Травиату» Джузеппе Верди в концертном исполнении. Легендарная опера прозвучит под управлением главного дирижера театра Миграна Агаджаняна. 17 сентября в главной партии выступит прима Пермской оперы Надежда Павлова, 18 сентября — солистка «Геликон-оперы» Лидия Светозарова.

«Травиата» Джузеппе Верди — знаковое название для театра. В последний раз она ставилась в Пермской опере в 2016 году — премьера спектакля Роберта Уилсона стала одним из ключевых событий отечественной музыкальной сцены 2010-х и принесла театру три «Золотых маски». Лауреатом Национальной театральной премии стала в 2017 году и Надежда Павлова.

В начале 151-го театрального сезона «Травиата» возвращается в Пермский театр оперы и балета в концертном исполнении, которое пройдет под управлением главного дирижера театра Миграна Агаджаняна. 17 сентября партию Виолетты Валери исполнит Надежда Павлова, 18 сентября в главной роли на подмостки театра выйдет солистка московского театра «Геликон-опера» Лидия Светозарова.

Мигран Агаджанян, главный дирижер Пермского театра оперы и балета:

— Я очень рад тому, что «Травиата» вновь появляется в афише Пермской оперы: это одно из ключевых названий мирового музыкального театра, а партия Виолетты Валери — жемчужина репертуара Надежды Павловой. Формат концертного исполнения позволяет сконцентрировать все внимание и исполнителей, и публики на музыке Джузеппе Верди, услышать партитуру «крупным планом». Во второй вечер мы будем рады представить пермской публике сопрано Лидию Светозарову, которую я запомнил по постановке Дмитрия Бертмана в «Геликон-опере» — думаю, наша работа с ней станет еще одним ярким примером сотрудничества ведущих российских певцов с Пермским театром оперы и балета.

К исполнению «Травиаты» приурочен очередной цикл «Лаборатории современного зрителя» — публичной программы Пермского театра оперы и балета. В ее рамках 13 сентября в культурном пространстве «Часовой завод» (Чернышевского, 28) пройдет творческая встреча с Надеждой Павловой, ведущим которой станет Евгений Пермяков (вход свободный, по регистрации). Еще два события будут доступны для зрителей при наличии билетов на концертное исполнение «Травиаты» — 15 сентября на сцене театра состоится открытая спевка. У зрителей будет возможность стать свидетелями репетиционного процесса, оказаться в эпицентре подготовки концертного исполнения «Травиаты», а также узнать, как к нему готовятся вокалисты во главе с дирижером Миграном Агаджаняном. 16 сентября в театре состоится открытая оркестровая репетиция оперы Джузеппе Верди.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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