В Прикамье должник выплатил более 250 тысяч рублей сыновьям, чтобы избежать лишения свободы

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В последний момент должник по алиментам из г. Осы успел избежать уголовного наказания. Мужчина погасил задолженность перед двумя сыновьями, что стало поводом для прекращения двух уголовных дел в отношении неплательщика.Прикамец длительное время отказывался помогать родным детям. Мальчики 2009 и 2014 года рождения не получали причитающиеся им денежные средства. По двум исполнительным производствам 51-летний неплательщик накопил долг порядка 250 тысяч рублей. До того, как дознавателем отделения судебных приставов по Осинскому, Бардымскому и Еловскому районам были возбуждены уголовные дела в отношении должника, он уже привлекался к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ за уклонение от уплаты алиментов. Но даже 60 часов труда на благо общества не сподвигли мужчину отдать долг собственным детям.Когда же нарушитель понял, что ближайший год он может провести в местах лишения свободы, то стал серьезнее относиться к своему родительскому долгу. На стадии рассмотрения уголовного дела мужчина полностью погасил долг в размере порядка 160 тыс. рублей перед своим 13 летним сыном, а в день передачи второго уголовного дела в суд, должник предоставил судебным приставам подтверждение того, что 60 тыс. рублей переведены в пользу еще одного ребенка. Согласно действующему законодательству, лицо, совершившее преступление предусмотренное ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей», освобождается от уголовной ответственности, если в полном объеме погасило задолженность по выплате денежных средств. Теперь мужчине стоит внимательнее относиться к алиментным платежам, чтобы вновь не попасть в поле зрение судебных приставов.