Пермские депутаты рассмотрели муниципальные программы в сфере городского хозяйства на очередном круглом столе

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Продолжается цикл круглых столов по обсуждению муниципальных программ в рамках подготовки бюджета Перми на следующий год и плановый период. Городская администрация представила депутатам муниципальные программы, касающиеся городского хозяйства.Так, программа «Благоустройство города Перми» направлена на формирование комфортной городской среды: это озеленение и создание парков и бульваров, развитие коммунальной инфраструктуры и благоустройства территории индивидуальной жилой застройки, приведение в порядок мест погребения. По мнению депутатов гордумы, объем средств, выделенных на содержание отремонтированных и вновь созданных объектов озеленения, недостаточен.Депутат Олег Бурдин отметил: «Если мы скверы привели в порядок, необходимо предусмотреть средства на поддержание их состояния, чтобы наши объекты не ветшали». Народные избранники также предложили увеличить финансирование на обрезку и кронирование деревьев, так как требуется привести в порядок ряд лесопарковых зон.Депутаты поинтересовались и планами по развитию мест захоронения. Исполняющий обязанности начальника департамента дорог и благоустройства Дмитрий Мясоедов сообщил, что это направление находится на особом контроле: «Мы учитываем, что в 2024 году будет введено в эксплуатацию кладбище «Восточное» совместно с крематорием. Также мы сейчас активно занимаемся решением вопроса, чтобы расширить территорию действующих мест захоронения».Программа «Организация дорожной деятельности в городе Перми» нацелена на повышение уровня безопасности и качества автодорог. Программа содержит три подпрограммы: приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, снижение уровня перегрузки и ликвидация мест концентрации ДТП, обеспечение деятельности заказчиков работ, совершенствование организации дорожного движения.Депутат Сергей Стенно поинтересовался, когда планируется отремонтировать улицу Фонтанную. Дмитрий Мясоедов ответил, что на данный момент выполнен частичный ремонт этой улицы в рамках инвестиционной программы ПАО «Т Плюс». Кроме того, Фонтанная будет задействована как проезд к новому корпусу гимназии №33, а значит, здесь проведут текущий ремонт и обустроят парковочные карманы.Депутаты отметили, что жители домов по улице Ленина неоднократно обращались по поводу шума, возникающего от проезда транспорта по расположенным на дороге люкам. В ближайшее время завод-изготовитель откорректирует установленные крышки люков.Программа «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми» направлена на повышение уровня безопасности и качества автодорог. На следующий год запланированы работы по капремонту улиц Василия Каменского, Самаркандской, Монастырской («площадь Европы»), улицы Промышленной, 127, а также капитальный ремонт путепровода над железнодорожными путями у Решетниковского спуска и моста через Мулянку на улице Красина.