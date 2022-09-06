В Прикамье пройдет фестиваль народной росписи «Расписная суббота-2022»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

«Расписная суббота» – первый осенний фестиваль ПДНТ «Губерния». С 2012 года фестиваль народной росписи «Расписная суббота» ежегодно собирает мастеров народных промыслов и художественных ремёсел, сотрудников краеведческих и этнографических музеев. Благодаря «Расписной субботе» появляется возможность прикоснуться к истокам и к тонкостям культурного наследия – традиционной росписи.В 2022 году фестиваль будет проходить в течение трех дней – с 23 по 25 сентября. Начнётся «Расписная суббота» 23 сентября в Пермском доме народного творчества. 24 сентября, в субботу, по сложившейся традиции местом проведения главных событий фестиваля станет архитектурно-этнографический музей «Хохловка».В программе «Расписной субботы-2022»: концерт группы «Ива Нова» (г. Санкт-Петербург), выставка изделий Народного мастера Пермского края Елены Леонидовны Курбаш, выступления уникальных музыкальных коллективов, уроки мастерства по разным техникам и видам росписи, ярмарка изделий народных промыслов, деловая программа.Особое место среди событий фестиваля занимает конкурс профессионального мастерства среди мастеров народной росписи Пермского края и регионов России. Традиционно во время конкурса мастер расписывает предмет в той живописной традиции, которую представляет. Каждый год предмет меняется, в этом году будут расписывать деревянные детские стульчики.Конкурс пройдёт в два этапа:- первый этап – роспись изделия;- второй этап – мастер-класс с элементами мастер-шоу по росписи своего региона.На каждый этап конкурсантам выделяется по 4 часа. Конкурс проводится открыто для зрителей, в мастер-классах второго этапа смогут участвовать гости фестиваля.В рамках фестиваля «Губерния» выпустила онлайн-игру «Расписные кубики». Задача - выстроить в ряд три или более одинаковых кубика по горизонтали или вертикали. Кубики расписаны с элементами традиционной обвинской росписи. Сыграть и узнать больше о росписи Прикамья можно по ссылке: https://domgubernia.ru/kubiki/.Концерт группы «Ива Нова» в рамках «Расписной субботы» состоится 24 сентября в 19.00 в Пермском доме народного творчества. Купить билеты можно по «Пушкинской карте». Равно как по «Пушкинской карте» можно приобрести билет в архитектурно-этнографический музей «Хохловка» на события второго фестивального дня «Расписной субботы».Организатор фестиваля народной росписи «Расписная суббота» — ГКБУК «Пермский дом народного творчества» при поддержке министерства культуры Пермского края и ГРДНТ имени В. Д. Поленова. Партнеры: ГКБУК «Пермский краеведческий музей», АЭМ «Хохловка», ГКБУК «Пермская государственная художественная галерея».