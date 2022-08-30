Частный Музей истории пермской открытки представит в Рязани коллекцию открыток из республик Донбасса

12.44 Четверг, 8 сентября 2022
Пермский край: новости дня
В рамках Всероссийской научно-практической Конференции «Символы России: история и современность» и ХХХVI Международного слёта геральдистов, посвященного 300-летию Геральдической службы России, частный музей истории пермской открытки представит выставку «Губернаторская открытка: региональная символика на современных поздравительных открытках».

Название выставки «Губернаторская открытка» означает, что основу данной частной коллекции составляют поздравительные открытки губернаторов, президентов, министров, депутатов из разных регионов России. На экспонатах представлена геральдика всей страны. Многие экземпляры коллекции интересны не только с познавательной точки зрения, но и с культурологической и искусствоведческой. Так, например, в коллекции есть открытка губернатора Чукотки Романа Абрамовича (2000-2008 гг.), а еще есть открытки президента России, председателя Правительства, Совета Федерации и Государственной Думы России. Рассматривая открытки, не покидает мысль о масштабах и разнообразии нашей страны. Впервые на выставке будут представлены открытки глав Донецкой и Луганской Народных Республик.

В открытии планируется участие представителей Геральдического совета при президенте Российской Федерации. Автор выставки проведет экскурсию по выставке, расскажет о наиболее значимых экспонатах коллекции.

Экспонаты выставки: поздравительные открытки и приглашения органов власти от президента и Правительства России до губернаторов Камчатки и Сахалина, всего около 1000 штук.

Структура выставки: все экспонаты систематизированы по следующим блокам: президент России, Администрация президента, Правительство России; Совет Федерации, Государственная Дума; регионы России по округам; регионы, претендующие на вступление в состав России.

Место проведения: Рязанская областная библиотека имени Горького по адресу: гор. Рязань, ул. Ленина, д. 52. Вход свободный.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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