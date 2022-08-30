В Прикамье после применения принудительных мер организация погасила долг в пользу Фонда капремонта

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Организация-должник из п. Уинское Пермского края длительное время игнорировала квитанции об оплате капитального ремонта. Долг перед Некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Пермского края» превысил 500 тысяч рублей.Исполнительное производство о взыскании с ООО «Сарко» задолженности по капитальному ремонту находилось на исполнении в отделении судебных приставов по Октябрьскому и Уинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Сотрудники ведомства своевременно проинформировали директора ООО о наличии финансовых обязательств, но он не торопился принять меры к погашению задолженности. Уведомление о том, что неисполнение требований исполнительного документа повлечет за собой штрафные санкции, также не побудило юридическое лицо погасить долг.В результате проверки имущественного положения должника было установлено, что на балансе организации находиться полуприцеп-самосвал ЧМЗАП. После того как руководству ООО «САРКО» стало известно о том, что судебный пристав вынес постановления о запрете на регистрационные действия в отношении спецтехники, задолженность перед взыскателем была погашена в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.