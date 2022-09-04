В Перми начался цикл круглых столов по муниципальным программам на 2023-2026 годы

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В рамках подготовки проекта городского бюджета на 2023 год и плановый период власти Перми проводят серию круглых столов для обсуждения муниципальных программ. В блоке развития территорий, земельных и имущественных отношений 6 сентября рассмотрели изменения в муниципальные программы «Управление муниципальным имуществом города Перми», «Управление земельными ресурсами города Перми», «Градостроительная деятельность на территории города Перми». Проекты соответствующих программ представили руководители функциональных органов.Участие в мероприятии приняли и. о. заместителя главы администрации города Перми Ольга Андрианова, депутаты Пермской городской Думы.Программа «Управление земельными ресурсами города Перми» включает две подпрограммы: «Распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и собственность на которые не разграничена» и «Повышение эффективности управления земельными ресурсами путем развития информационной системы управления землями».Первая направлена на обеспечение поступления платежей за пользование земельными участками. Вторая подпрограмма предполагает модернизацию информационной системы управления землями с целью принятия максимально прозрачных управленческих решений по каждому земельному участку.Депутат Михаил Бесфамильный спросил, каким образом выявляются неплательщики за пользование земельным участком. Он отметил, что в городе много промышленных объектов, но не все собственники объектов недвижимости оформляют земельные участки.Начальник департамента земельных отношений администрации Перми Татьяна Мехоношина пояснила, что работа ведется в соответствии с федеральными законами. Сведения об объектах уточняются в рамках комплексных кадастровых работ, изучаются архивные документы, также департамент делает межведомственные запросы для установления правообладателя.Михаил Бесфамильный предложил осуществить анализ промышленных территорий на предмет регистрации земельных участков.Первый заместитель председателя Пермской городской Думы Наталья Мельник предложила рассмотреть возможность установления дополнительного целевого показателя, отражающего количество земель, которые можно вовлечь в процессы: «Возможно, удобнее будет первоначально сформировать карту, где будут соответствующие отметки по статусам земельных участков».Программа «Градостроительная деятельность на территории города Перми» имеет целью сбалансированное территориальное развитие краевого центра. Программа включает три подпрограммы: «Реализация документов, определяющих пространственную организацию города», «Улучшение архитектурного облика города Перми», «Повышение эффективности принятия градостроительных решений путем ведения и развития информационных систем в сфере градостроительства». Начальник департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми Мария Норова отметила, что для достижения высокого показателя доли территорий, где созданы условия для развития жилищного строительства и расселения из аварийного жилья, нужно увеличить финансирование этого направления.Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» направлена на повышение эффективности этого процесса и включает подпрограммы, относящиеся к распоряжению и содержанию муниципального имущества.Показателем выполнения программы выступает объем неналоговых доходов от использования и реализации муниципального имущества. В 2022 году планируемый объем поступлений составляет 235,3 млн рублей, в 2023 – 189,4 млн рублей, а к 2026 году он должен составить 171,5 млн рублей. Снижение доходов планируется из-за выбытия имущества в рамках мероприятий по приватизации.Наталья Мельник поинтересовалась, почему в плане площадь пустующих помещений ежегодно снижается лишь на 5%.Исполняющий обязанности начальника департамента имущественных отношений Александр Соснин пояснил, что по ряду объектов есть сложности. Так, около 40% пустующих помещений входят в состав многоквартирных домов. «По решению Думы, собственникам было предложено принять эти помещения в собственность, - сказал Александр Соснин. - Поначалу работа в этом направлении шла активно, сейчас темпы снизились, однако на данный момент действует мораторий на вовлечение этих помещений в оборот путем приватизации. Мы ведем сбор документов, которые позволят решить вопрос по данным помещениям, либо путем отказа от собственности, либо выходом в суд».