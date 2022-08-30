«Горьковка» приглашает на выставку к столетию композитора Молчанова

10.12 Среда, 7 сентября 2022
Пермский край: новости дня
Сегодня, 7 сентября, музыкальный отдел Горьковской библиотеки открыл экспозицию книг, нот и аудиоизданий, посвященную вековому юбилею советского композитора Кирилла Молчанова.

Организаторы рассказали, что Кирилл Молчанов широко известен своими лирическими песнями: «Огней так много золотых...», «От людей на деревне не спрятаться» и музыкой к популярным художественным фильмам, среди которых «Дело было в Пенькове» и «Доживем до понедельника». Но главной сферой творческой деятельности композитора был музыкальный театр: Молчанов написал восемь опер и два балета.

«Кирилл Молчанов с 15 лет был связан с театральным искусством. Первое достижение автора – опера «Каменный цветок», его дипломная работа, была поставлена на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Именно сочинения к операм и балетам принесли Молчанову успех и признание на музыкальном поприще: оперы «Ромео , Джульетта и тьма», «Неизвестный солдат», «Зори здесь тихие», балет «Макбет»», - сообщили библиотекари.

В экспозиции представлены песенные сборники с вокальным репертуаром композитора «Песни Хиросимы» (цикл на слова японских поэтов), «С песней в пути», «Журавлиная песня», клавиры к оперным и балетным постановкам «Каменный цветок», «Макбет», «Неизвестный солдат», «Зори здесь тихие». Тут же можно прослушать грампластинки с сочинениями Кирилла Молчанова – это песенные шлягеры и оперы.

Выставка работает по 23 сентября в читальном зале отдела музыкально-нотных изданий и звукозаписей Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького, 12+.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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